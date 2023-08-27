日环境部：核处理水排海次日 海水经检测无不利人与环境

（东京综合电）日本环境部指出，福岛第一核电站附近海水分析结果显示，所有样本的放射性物质氚的浓度均低于仪器能检测出的下限数值，显示核处理水排海“对人和环境没有不利影响”。

日本星期四（8月24日）开始排放福岛核电站核处理水入海后，该国环境部次日早上在核电站方圆大约40公里以内的11处地点收集海水样本，以检测放射性物质氚（tritium）的浓度。

日本环境部星期天（27日）公布检测结果时说，11处地点的海水样本都没有触及下限值——即每公升七至八贝克勒尔（bq/L）。当局还分析了其中三处地点海水样本的铯-137（Caesium-137）等放射性物质，结果同样低于下限值。

每周检测水质 官网公布分析结果

日本环境部表明，下来至少三个月，当局每星期都会检测海水水质，并在官网上发布分析结果。

日本环境部长西村明宏在声明中指出，有关工作会以“高度客观、透明和可靠”的方式进行，以免对日本的声誉造成不利影响。

福岛核电站运营商东京电力公司也说，最新的检测结果和之前数据并无重大变化。东京电力星期五（25日）公布的海水采样检测结果显示，核电站附近海水中氚的浓度低于每公升10贝克勒尔，比它自行定下的每公升700贝克勒尔下限值低。世界卫生组织规定的饮用水放射性物质限量为每公升1万贝克勒尔。

尽管日本和一些科学组织包括国际原子能机构（IAEA）都说，这些核废水经过处理后是安全的，水中残留的放射性物质也在标准范围内，但仍引起各方担忧和批评。

福岛第一核电站上星期四开始把经处理的核废水排放入太平洋，引发日本国内及周边国家，包括中国、韩国等强烈抗议。其中，中国宣布，全面暂停日本水产品进口。

日企和团体频接来自中国骚扰电话

人们对日本的不满情绪还延烧到一般民众和企业。日本外交部指出，自启动核处理水排海后，日本企业和团体不断接到来自中国的骚扰电话。日本政府因此敦促北京，确保在华日本居民的安全，同时要求中国驻日本大使馆呼吁中国民众保持冷静。

日本外交部星期六晚发声明说，负责亚太地区事务的高级外交官鲶博行报告，在中国的日本企业或相关单位也面对类似骚扰。鲶博行因此促请北京“采取适当措施，确保在华日本居民和日本驻华外交使团的安全”。

此外，日本驻华大使馆要求在华的日本公民，不要公开大声地说日语。

在华日校被掷石块鸡蛋 网民吁抵制日货

另据共同社报道，在中国的一些日本学校也被骚扰，接连遭人投掷石块和鸡蛋等，还有人在网上呼吁向日本人打电话抗议及抵制日货，赴日旅行团也纷纷取消。

报道说，日本驻中国各地的使领馆已提高警戒，防止有人前往抗议。