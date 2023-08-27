日环境部：核处理水排海次日 海水经检测无不利人与环境

范晓琪

更新 /
更新 / 2023年8月28日 7:29 AM
发布 /
发布 / 2023年8月27日 10:24 PM
东京电力公司星期天安排外国记者到福岛县储存核处理水的废弃小镇大熊町参观。经处理的核废水储存在这些巨大的储罐中，接下来将分阶段排放入海。（路透社）
东京电力公司星期天安排外国记者到福岛县储存核处理水的废弃小镇大熊町参观。经处理的核废水储存在这些巨大的储罐中，接下来将分阶段排放入海。（路透社）

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（东京综合电）日本环境部指出，福岛第一核电站附近海水分析结果显示，所有样本的放射性物质氚的浓度均低于仪器能检测出的下限数值，显示核处理水排海“对人和环境没有不利影响”。

日本星期四（8月24日）开始排放福岛核电站核处理水入海后，该国环境部次日早上在核电站方圆大约40公里以内的11处地点收集海水样本，以检测放射性物质氚（tritium）的浓度。

日本环境部星期天（27日）公布检测结果时说，11处地点的海水样本都没有触及下限值——即每公升七至八贝克勒尔（bq/L）。当局还分析了其中三处地点海水样本的铯-137（Caesium-137）等放射性物质，结果同样低于下限值。

每周检测水质 官网公布分析结果

日本环境部表明，下来至少三个月，当局每星期都会检测海水水质，并在官网上发布分析结果。

日本环境部长西村明宏在声明中指出，有关工作会以“高度客观、透明和可靠”的方式进行，以免对日本的声誉造成不利影响。

福岛核电站运营商东京电力公司也说，最新的检测结果和之前数据并无重大变化。东京电力星期五（25日）公布的海水采样检测结果显示，核电站附近海水中氚的浓度低于每公升10贝克勒尔，比它自行定下的每公升700贝克勒尔下限值低。世界卫生组织规定的饮用水放射性物质限量为每公升1万贝克勒尔。

尽管日本和一些科学组织包括国际原子能机构（IAEA）都说，这些核废水经过处理后是安全的，水中残留的放射性物质也在标准范围内，但仍引起各方担忧和批评。

福岛第一核电站上星期四开始把经处理的核废水排放入太平洋，引发日本国内及周边国家，包括中国、韩国等强烈抗议。其中，中国宣布，全面暂停日本水产品进口。

日企和团体频接来自中国骚扰电话

人们对日本的不满情绪还延烧到一般民众和企业。日本外交部指出，自启动核处理水排海后，日本企业和团体不断接到来自中国的骚扰电话。日本政府因此敦促北京，确保在华日本居民的安全，同时要求中国驻日本大使馆呼吁中国民众保持冷静。

日本外交部星期六晚发声明说，负责亚太地区事务的高级外交官鲶博行报告，在中国的日本企业或相关单位也面对类似骚扰。鲶博行因此促请北京“采取适当措施，确保在华日本居民和日本驻华外交使团的安全”。

此外，日本驻华大使馆要求在华的日本公民，不要公开大声地说日语。

在华日校被掷石块鸡蛋 网民吁抵制日货

另据共同社报道，在中国的一些日本学校也被骚扰，接连遭人投掷石块和鸡蛋等，还有人在网上呼吁向日本人打电话抗议及抵制日货，赴日旅行团也纷纷取消。

报道说，日本驻中国各地的使领馆已提高警戒，防止有人前往抗议。

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