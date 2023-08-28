大韩航空要求乘客登机前量体重

（首尔综合电）韩国最大航空公司大韩航空将要求在韩国登机的乘客测量体重，以收集数据，加强飞行安全，减少燃油过度使用。

根据韩国国土交通部2006年颁布的《飞机重量及平衡管理标准》，航空公司须每隔五年测量乘客体重，并计算平均值。这些数据将用于计算飞机总载重负荷和重量分布。

大韩航空（Korean Air）将在8月28日至9月6日，要求从金浦国际机场起飞的国内航班乘客称重，并于9月8日至19日之间，在仁川国际机场测量国际航班乘客的体重。

称重要求引起部分民众不满。对此，大韩航空回复韩国《中央日报》访问时强调，乘客将携随身行李一起称重，而相关数据会匿名处理。称重并非强制性，乘客可以拒绝，也不意味超重乘客须支付更多费用。

这些匿名的体重数据最终将提交给韩国国土交通部。

据了解，客机起飞前，通常会装载比实际所需多出1%的燃料。不过，若航空公司能更准确地计算乘客体重，便可减少燃料消耗，每年能节省约10亿美元（约13.5亿新元）。

韩国德威航空和济州航空也分别在今年1月和去年12月测量过乘客的体重。

除了韩国，夏威夷、芬兰和新西兰的航空公司也有类似做法。今年6月，新西兰民航局就要求超过1万名乘客在登机前称重。

新西兰航空公司装载控制专家詹姆斯（Alastair James）说，航空公司会对机上所有物品称重，包括机上餐食、货物和机组人员等。“我们知道上秤是一件让人望而生畏的事，但我们向客户保证，上秤地点周边不会有看得见的显示屏。”