福岛核处理水排海 日本称出现“反日”行为

东京电力公司福岛第一核电站核处理水排海后，福岛等多个日本地区频频接获国号“86”的骚扰电话；在中国的一些日本人学校，也遭人投掷石头和鸡蛋。日本对这一切反应深表忧虑，已召见中国驻日大使表达关注。

日本放送协会（NHK）报道，日本内阁秘书长松野博一星期一（8月28日）召开记者会说，“这类事情发生，我极其遗憾且担忧。日本将继续强烈敦促中方呼吁其公民冷静，并采取一切可能措施确保日本居民的安全。”

松野博一也不满中国将排入海的核处理水称为“核污染水”，促请中国“发布准确信息”。

福岛核电厂上星期四（24日）开始将经处理的核废水排放入海。尽管日方提供数据保证，核处理水中大多数核素已被过滤，剩余核素浓度也已稀释至符合安全标准，但周边国家与民众并不信服。

产经旗下晚报《夕刊富士》引述日本政府官员报道，接连的“异常的反日行动”让日方担忧。在山东省青岛市，有中国公民向当地日本人学校的操场投掷石块；在江苏苏州的日本人学校，25日遭人投掷多个鸡蛋；上海一所日本学校也接到抗议电话。

该报道也说，日本东北地区观光景点，包括福岛县的餐馆和市政厅，接连接到疑似来自中国的骚扰电话。话筒另一端不停传来辱骂日本”愚蠢”、“世界毒瘤”、“日本人该死”等叫骂声。

中国驻日本大使馆 也投诉接骚扰电话

不过，中国大使馆星期一也发声明指出，在日本的中国大使馆和领事馆接到“大量来自日本的骚扰电话”，严重干扰使馆和领馆的正常运作，并就此向日本提出严正交涉。

NHK的报道称，福岛核电站核处理水排海后，中国“对日本痛斥”变得异常激进。如果这等情况不受控制，极可能升级成大型反日运动，就同2010年中日撞船事件引发的情况一样；在这同时，吸引中国人到来游玩，提振日本旅游经济的前景将转为暗淡。

朝日新闻引述消息报道，中日双方原本一直在协调，安排两国领导人9月初在印度尼西亚举行的亚细安峰会上会晤；而日本公明党党魁山口那津男原定8月28日至30日访问中国，已经安排好他会见中国国家主席习近平，并转交日本首相岸田文雄的亲笔信。

现在，因福岛核处理水排海问题，山口那津男访华行程叫停了，日本首相府一名高级官员说：“日中举行峰会的前景变得严峻。”

松野博一星期一在记者会上说：“我们对公明党党魁访华寄予重望。目前，虽然在首脑会议课题上尚未做出任何决定，但仍要继续在各个层面保持密切沟通。”

除了中国，韩国也有好多民众对福岛核处理水排海感到担忧。为此，韩国有关部门25日到三个海域的15处检测点进行抽样，并于27日率先发布其中五处的检测结果，所得数据显示韩国海域中的放射性核素铯和氚的浓度远低于世界卫生组织《饮用水水质准则》的限值标准。

韩国政府下来还将检测更多地点的水质。该国海洋水产部副部长28日宣布，即日起展开为期100天的水产检查工作，对2万家进口商进行集中检查，针对的是销量较大的进口扇贝、红鲷、 海鞘等水产。韩国今年5月也已展开过一次特别检查，但这一轮的排查时长从60天增至100天，各企业接受检查的次数也增至三次。