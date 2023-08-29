美国批准向日本出售空对地发射巡航导弹

（华盛顿／东京综合电）美国政府批准向日本出售增程型联合防区外空对地巡航导弹，这是美国首次批准向日本出售可从敌方射程外实施攻击的远程巡航导弹。美国强调，这项潜在交易不会影响美军战备状态，也不会改变地区的基本军事平衡。

美国国防部属下国防安全合作局（DSCA）星期一（8月28日）发声明说，国务院批准了向日本出售增程型联合防区外空对地巡航导弹（Joint Air-to-Surface Standoff Missile - Extended Range，简称JASSM-ER）及相关设备，交易总值估计达1.04亿美元（约1.4亿新元 ）。

日本要求采购最多50枚JASSM-ER，用以武装自卫队的F-15和其他型号战斗机。这项交易也将包括JASSM抗干扰全球定位系统接收器、训练导弹、弹药和备件等，加上维修、运输与人员培训等支持。

DSCA说，日本是美国的重要盟友，也是在印度太平洋地区促进政治稳定和经济进步的力量。这项潜在军售将提升日本应对现有与未来威胁的能力，为美国外交政策与国家安全目标提供助力。

JASSM-ER是美军最新一代的巡航导弹，从军用飞机上发射，射程约1000公里。这款导弹外形采用隐形设计，可规避导弹防御系统，并配备武器数据链，可在飞行过程中重新定位目标。洛克希德马丁（Lockheed Martin）将是上述交易的主要承包商。

日本拟研发国产空对空导弹

另据共同社，日本计划研发国产空对空导弹，用于武装它和英国及意大利共同研发的下一代战机。

报道引述消息人士说，英国和意大利拟在新战机上搭载欧洲开发的流星（Meteor）导弹，但日方的研究显示，由于推进装置不同等原因，现阶段的判断是，另行研发国产导弹在功能、性能和成本方面效益更佳。

据悉，预计首批新战机可在2035年部署，日方希望到时已完成新导弹的研发，而未来仍会探讨搭载英意等国采用的导弹，以提升战斗力。目前，日英意正在推进下一代战机机体的基本设计和发动机的设计细节。

日本以面对中国和朝鲜“严峻的安全挑战”为由，正在发展反击或对敌基地发动攻击的能力。日本陆上自卫队参谋长吉田吉英在《日经亚洲》星期二（8月29日）刊出的专访中说，面对区域和全球挑战，日本自卫队现有军力不足。

“以我们现有的能力，无法维护日本安全……国际社会是否能够防止用武力单方面改变现状的情况发生，并维持基于法治的国际秩序，现在是关键时刻。日本正处于印太地区斗争的前线。”

吉田说，日本必须从根本上加强防御力，同时通过包括美国核武器在内的战略来维持和伸延威慑力。“自卫队展示和平时期的监控和情报收集能力非常重要。 我们还必须保持在人工智能、量子密码等尖端技术方面的优势。我们将扩大与美国、澳大利亚、印度等国家的伙伴关系。 我们必须同有意捍卫印太和欧洲现状的力量密切合作。”

他也说，日本将加快防御设备的研发和部署，在这方面军方与私人业界的合作至关重要。