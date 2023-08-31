英伟达：美国限制出口AI晶片到中东

（华盛顿综合电）美国政府去年实施晶片（也称芯片）出口禁令，限制对中国出口用于人工智能的先进晶片，如今将扩大这个出口限制到中国以外的其他地区，包括中东部分国家。

美国晶片制造巨头英伟达（Nvidia）在本周提交给监管机构的一份文件中说，被限制出口的是A100和H100人工智能晶片。

英伟达：新措施对业绩无立即实质影响

英伟达没有透露哪些中东国家受出口限制影响，它表明新措施不会对公司业绩产生“立即的实质影响”，并指公司正与美国政府合作解决这个问题。

英伟达也没有说明最新限制的原因。美国一般会以国家安全为由实施出口管制，但目前还不清楚向中东出口人工智能晶片会构成什么风险。

美国去年实施限制出口人工智能晶片到中国的新措施时，英伟达曾说，美国官员通知他们，这么做可解决这些晶片可能被中方用于军事的问题。

超微半导体收到类似通知 限制出口

知情人士透露，英伟达的竞争对手超微半导体（AMD）也收到类似出口限制的最新通知。超微半导体同样指这不会对公司营收有实质影响。

去年，美国政府规定，超微半导体必须停止向中国输出公司最顶级的MI250人工智能晶片。

尽管超微半导体和英伟达都称限制出口的措施对公司业务没有实质影响，但他们之后都公布要生产功能较弱的人工智能晶片，以便出口到中国市场的计划。