欧盟拟设乌克兰军事基金 未来四年每年援助74亿元

（托莱多综合电）欧洲联盟拟设立一个乌克兰援助基金，在2024年至2027年之间，每年为乌克兰提供最多50亿欧元（约74亿新元）军事资金。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利星期三（8月30日）说：“此基金将与欧洲和平基金挂钩，成为我们为乌克兰安全所作的长期贡献的核心，那是欧盟领导人6月间达成的协议。”

博雷利到西班牙的托莱多市（Toledo）出席欧盟防长非正式会议后在记者会上说，拟议的基金每年将达到50亿欧元。资金将用于规划欧盟对乌克兰的中期军事援助。

博雷利：按已签署协议 成员国能联合订购弹药

他也促请成员国为乌克兰订购更多弹药。他说，按已签署的协议，成员国能联合订购乌克兰迫切需要的155毫米弹药。

欧盟国家在3月达成一项具有里程碑意义的协议；这项价值约20亿欧元的计划，目标是在截至明年3月的12个月内，向乌克兰提供100万枚炮弹或导弹。

博雷尔说，通过此安排已获得约22万4000发弹药和2300枚导弹，总价值约11亿欧元。这意味着，欧盟还没有达到其目标的四分之一。

斯洛伐克防长斯科莱纳尔对媒体说，斯洛伐克一家公司已经在对炮弹进行翻新，在一个月内翻新约1万2000件弹药，其他公司和国家也可以进行这样的翻新计划。

爱沙尼亚防长佩夫库尔说，欧盟可以考虑从欧盟以外的国家购买，并接受斯洛伐克所提的翻新旧武器的提议。