德国研究：男女预期寿命差距缩小

（柏林讯）过去数十年，女性预期寿命增长幅度一直高于男性，但到了20世纪末期，男女预期寿命的差距开始缩小。

欧洲七国男女预期寿命差距缩小至五年半

德国联邦人口研究所学者对欧洲七个国家228个地区的人口死亡原因报告进行了详细调查和研究。结果发现，上世纪90年代中期，这些国家和地区的男性预期寿命比女性短七年。不过，过去10年，这一差距已经缩小到五年半。

在德国南部、丹麦和瑞士，男女预期寿命的差距最小。瑞士巴塞尔及周边地区，男性和女性预期寿命的差距只有3.3岁。德国慕尼黑及周边地区为3.5岁。然而，在德国东部部分地区、捷克、斯洛伐克和法国，男女预期寿命的差距却达到六岁，甚至更大。

农村男女预期寿命差距高于城镇

研究也发现，农村地区男性与女性预期寿命的差距要高于城镇地区。

研究报告主要作者索尔伯格说：“繁荣的大城市往往因良好的就业机会而吸引健康、高素质的人群，而结构薄弱地区对这些人的吸引力较小。”

生活方式和社会角色影响两性差距

此外，不健康的生活方式也会导致预期寿命缩短。上世纪男性普遍吸烟，这一不良习惯是男性预期寿命增长速度低于女性的一个重要原因。其他主要原因还包括男性工龄往往比女性长，以及男性从事健康风险更高职业的比率相对高于女性。

这项研究发现，男女预期寿命差距只有一小部分可以归因于两性之间的生理差异，更大一部分取决于个人的生活方式，以及疾病的预防和早期发现。

参与这项研究的克吕泽纳说：“社会如何看待男性和女性在私人生活、工作和危机情况下的角色，对死亡率的性别差异可以产生相当大的影响。”

他指出，社会对男女两性社会角色的定义越趋同，两性预期寿命的差异也会越小。