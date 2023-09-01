经济放缓显露深层问题 中国崛起“到顶论”在美日等抬头

（纽约彭博电）分析认为，美国等七国集团（G7）成员从中国目前的经济困境中，日益看到中国深层的结构性问题，这或将导致中国和西方在地缘政治竞争中此消彼长。

近日彭博新闻社在华盛顿、罗马、东京等首都城市和一些官员交流，他们的观点是，主导全球资本流动数十年的主流经济论述正在快速反转。如果说中国曾经看来势必取代迈向衰落的美国，成为世界第一经济大国，那么现在的情况变了。华盛顿与盟友现在日渐转向于盘算，就算中国尚未陷入衰落状况，但很可能已经接近实力的巅峰。

美官员：中国面临经济和人口挑战

美国总统拜登此前在竞选活动中说，债务和人口等长期挑战使中国成为“滴答作响的定时炸弹”。美国商务部长雷蒙多星期二（8月29日）乘坐高铁从北京去上海时说，一些美国公司高管告诉她，中国变得越来越“不具可投资性”。

华盛顿新美国安全中心首席执行官理方丹说：“担忧中国势不可挡地崛起的看法，开始转变为担心中国经济和人口不可扭转地下降。”

这种观点在拜登政府内部悄然滋长。在6月访问北京前夕接受彭博社采访时，财长耶伦称中国当前人口下降“对增长和投资构成挑战”。

美国官员认为，中国错在它数十年来对于加大经济开放的建议置若罔闻，长期问题会阻碍经济增长。一名官员指出，白宫甚至认为，中国日益敌对的政策，以及其经济压力在抑制投资方面的效果，比美国的任何限制措施所希望达到的效果都要好。

G7一些人担心，中国这个世界增长发动机进一步减速，会令本就黯淡的前景雪上加霜。

分析师：中国经济脆弱性显现

这种心态的转变还不限于官场。最新一期美国《外交》期刊的文章宣告，中国增长奇迹地结束和停滞时代的开始。在8月21日美中经济和安全审查委员会听证会上，私营部门分析师争相谈论的首要话题是经济脆弱性。分析机构荣鼎咨询的中国市场研究主管赖特在作证时就说，北京将永远无法问鼎全球经济霸主。

中国经济放缓究竟会持续多久还不清楚。G7官员指出，中国拥有刺激经济、避免经济崩溃的财政资源，北京也不断推出措施来支持遭遇困难的地产行业，但迄今还没有拿出全面刺激措施。国家主席习近平和他的经济幕僚希望打破过度举债的情况。

彭博经济研究的分析显示，在美元走强的帮助之下，美国经济最近勉力拉大对中国的优势。不过，美国、欧洲和日本的官员坚持认为没有理由额手称庆，他们都面临各自的挑战，并担心中国需求减弱对全球经济和本国公司的影响。