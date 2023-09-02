美国将为乌克兰提供贫铀弹 可穿透坦克

（华盛顿综合电）据报道，美国将首次为乌克兰提供可穿透装甲的贫铀弹，即可用来对付俄罗斯的坦克。美国下周将公布新的对乌军事援助配套，贫铀弹将是其中一部分。

路透社星期五（9月1日）报道，据它看到的文件和经美国两名官员证实，可从美国的艾布拉姆斯（Abrams）主战坦克发射的贫铀弹（depleted uranium ammunition），预计在未来几周内就会运抵乌克兰。

其中一名官员透露，即将宣布的援乌配套总值介于2.40亿至3.75亿美元（3.3亿至5.1亿新元）之间，所包括的具体项目还有待敲定。

英国今年较早时已为乌克兰提供贫铀弹，但这是美国首次向乌克兰提供这类武器。贫铀弹不会导致核爆炸，但铀密度很高，能够穿透装甲。这种武器向来存在争议，国际禁止铀武器联盟等反对者认为，贫铀粉尘会带来健康风险，包括癌症和先天缺陷。

然而，英国和美国政府坚称，没有科学证据可证明贫铀弹与患癌有关联。美国在1990年和2003年的波斯湾战争，以及1999年空袭南斯拉夫首都贝尔格莱德期间，都曾大量使用贫铀弹。

美国已为乌克兰提供集束炸弹，可从飞机或陆基火炮、导弹、火箭发射器发射。这种武器会释放大量较小型的子炸弹，使毁伤面积扩大，对平民的生命安全威胁尤其大，而未爆集束炸弹的威胁可长达数十年。

俄宣布部署新型洲际弹道导弹 可打击美国本土

在美国要为乌克兰提供更多杀伤性武器之际，俄罗斯宣称，已部署了最新型的战略核导弹。

俄罗斯国家航天集团公司总裁鲍里索夫星期五宣布，可携带多枚核弹头的萨尔马特（Sarmat）洲际弹道导弹已投入战斗任务。

据俄方说，萨尔马特导弹可部署10枚或更多的高超音速核弹头，射程达1万8000公里，足以对美国本土进行核打击。

俄罗斯总统普京在2018年3月的一次演讲中声称，俄罗斯正在研发数款先进武器，萨尔马特是其中之一。他形容萨尔马特是一种“独特的武器”，能够让美国的导弹防御系统形同虚设。不过，莫斯科到去年4月才首次试射了萨尔马特，即俄军入侵乌克兰两个月后。

美国国家安全委员会发言人科比受询时说，他无法证实萨尔马特是否真的已投入战斗任务。

俄罗斯军事分析员鲁辛说，由于萨尔马特至今的测试次数有限，俄当局宣称已经部署可能只是“纸上谈兵”。

鲁辛等多名专家都认为，俄当局宣称萨尔马特已投入战斗任务，是向西方国家发出的政治信号，即警告欧美不断加大对乌军援将给世界带来危险的后果，而萨尔马特也不一定是用在乌克兰战场。

美国智库大西洋理事会的奎尼克则认为，萨尔马特代表了俄罗斯核武现代化的成果，反观美国的核武现代化才刚起步。他说，美国目前仰赖的民兵（Minuteman）型洲际导弹，上一次升级已是1970年代的事。相较于萨尔马特可携带多达10枚核弹头，民兵导弹只能搭载三枚。

曾在美国国家情报总监办公室任职的武器专家戴鹏也说，如果萨尔马特真的如普京所说，能够对美国本土进行核打击，那么对美国的导弹防御系统将是一大挑战。