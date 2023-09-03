国际特稿：全球“三高”困扰 人类头痛难解

人们到了一定年纪都要担心三高问题——高血脂、高血压及高血糖，地球如今何尝不也面对“三高”问题，即高粮价、高气温，以及高油需。每一项，都影响着人们的日常生活，但又很难找到解决方案，成了全人类共同的头痛问题。

粮食价格持续两年高涨后，今年上半年终有趋缓迹象，不料到了7月粮价再被推高。导因包括大米出口大国印度为了压低本国米价，禁止大部分大米出口，再来是俄罗斯宣布退出与乌克兰的黑海粮食协议，以及极端天气影响收成。分析师警告，在这新常态下，全球将进入粮食价格波动的新时代。

在俄罗斯侵略乌克兰后，各国实施的贸易保护政策激增。许多国家为了增加国内供应和降低粮价，对粮食贸易的限制越来越多，这在一定程度上加剧全球粮食危机。截至今年6月，已有20个国家实施27项食品出口禁令，10个国家出台14项出口限制措施。这样的情况或会继续，甚至加剧，令粮食供应安全更加脆弱。

此外，今年是厄尔尼诺现象时隔七年后再次降临，这对农业国家而言是个坏消息，因为降雨不足出现干旱、影响收成，粮食短缺的风险自然大大提高。国际气候与社会研究所的专家贝特根（Walter Baethgen）日前接受法新社访问时说：“在厄尔尼诺现象发生的年份，有些国家歉收的可能性会提高，比如南亚和东南亚。”