全球最大债券投资者：劳动市场放缓 美联储料不再加息

（纽约彭博电）美国联邦储备局18个月前开始采取数十年来最激烈的加息行动，现在美国劳动市场终于出现放缓迹象，全球最大的债券投资者因此更加大胆地预测，美联储的紧缩周期就快走到尽头。

美国政府上周五（9月1日）发布的报告显示，美国失业率上升至3.8%，继2022年2月后再次达到这一水平；工资增长有所放缓，平均时薪仅走高0.2%。这是一周内第三份指向美国就业市场转冷的报告，前两份报告显示美国职位空缺低于预期、美国公司就业增速放缓。

美联储自2022年初以来累计加息525个基点，目前利率目标区间为5.25%至5.5%。近期美国通胀率虽已降低，但坚挺的就业市场一直是美联储停止加息的主要障碍。最新就业报告提高了市场预期，更多分析员预测，美联储在今年内剩余时间里，会避免进一步加息，以防止经济衰退。这带动美股走高，市场转向增持对利率政策敏感的两年期国债。

三菱日联金融集团（MUFG）美国宏观策略主管贡萨尔维斯（George Goncalves）形容，这几份就业报告似乎宣告“强劲就业市场的终结，以及美联储暂停加息倒计时的开始”。

他说：“相较于长期债券，这对短期债券更有利。”上周五，美国短期国债表现出色，令收益率曲线变陡。

分析：两周后美国CPI报告 是个须关注重要指标

Glenmede投资策略和研究主管普赖德（Jason Pride）说，最新就业数据很可能足以促使美国联邦公开市场委员会（FOMC）在9月的议息会议上暂停加息。但他指出：“两周后的消费者物价指数（CPI）报告也是一个必须关注的重要指标，尤其是夏季大宗商品价格反弹，可能使整体CPI面临再次加速的风险。”

汇丰资产管理公司宏观和投资策略师迈赫迪（Hussain Mehdi）认为，美联储暂停加息的理据充分，投资者日益相信美国经济将能实现软着陆。但他同时警告，随着美联储激进紧缩周期的滞后影响持续显现，明年美国经济仍将难以避免衰退。

交易员目前预计，美联储在今年11月之前再加息的可能性低于50%。他们普遍认为，美联储将在明年6月前降息25个基点。