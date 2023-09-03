印度全面禁大米出口 亚洲米价飙至15年新高

（新德里彭博电）世界最大米粮出口国印度限制所有大米品种出口，已引发从亚洲到西非各国政府的惊慌。其他主要出口国尝试向消费者保证米粮供应充足，但没有起到安抚市场的作用，亚洲大米价格上星期三（8月30日）回升至近15年来最高水平。

印度分别于8月25日和27日对蒸谷米（又称半熟米）和印度香米（也称巴斯马蒂香米）实施出口限制，在此之前，这是印度仅剩的两个未受出口管制的大米品种。印度从7月20日开始对谷物出口实施限制。

研究粮食供求平衡数十年的哈佛大学名誉教授蒂默说：“目前人们最担忧的是泰国和越南是否会有样学样，也管制大米出口。如果这种情况发生，世界米价将会飙升，至每公吨1000美元（约1350新元）以上。”

大米是全球数十亿人口的主食，占东南亚和非洲部分地区民众总卡路里摄入量的60%。目前大米的基准价格为每公吨646美元，但在厄尔尼诺现象的作用下，亚洲多个主要大米种植区可能陷入干旱，这将推动米价进一步上涨。

泰国已发出2024年初将出现干旱的警告。中国是全球最大的大米生产国和进口国，它的大米作物迄今为止似乎不受恶劣天气影响。但印度的主要种植区却需要更多降雨。

印度限制大米出口归根结底是出于政治考虑。印度明年初将举行大选，高粮价会使选民怨气高涨，不利于莫迪政府的选情。

印度采取的限制措施已经发挥了一些效果。截至8月31日，首都新德里的米价仍高于一年前，但自7月实施出口禁令以来，米价一直稳定在每公斤39卢比（0.64新元）。在全国范围内，价格略有上升。

亚非多国受禁令殃及 以外交途径缓解米荒

然而，印度的限制措施正在对其他国家产生冲击。

由于零售价格涨势“惊人”，以及据报贸易商囤积大米，菲律宾上周对全国米价设定上限。菲律宾是世界第二大谷物进口国。

其他忧心忡忡的国家则选择以外交途径缓解米粮问题。

几内亚派出贸易部长前往印度。新加坡、毛里求斯和不丹以粮食安全为由，要求新德里免除对它们的限制——印度早前禁止某一品种的大米出口时承诺，如果消费国面临粮食安全需求将允许部分出口。

泰国贸易官积极出访 争取扩大出口

印度的限制措施为泰国提供了扩大出口的机会，这个全球第二大大米出口国的贸易官员最近几周访问了菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和日本。他们传达的信息是：如果你们想要大米，我们有。

越南正在为市场提供一些支持。它上月称可在不危及自身粮食安全的情况下，提供高于今年原定出口目标的大米。海关数据显示，今年1月至7月，越南对印尼的出口量猛增，对中国的出口量也有所增加。

缅甸大米联合会建议暂时停止发货，以抑制国内价格的不断上涨，只是这一提议被政府否决。

泰国大米出口商协会预计将在来临星期三（6日）的每周会议后更新其5%碎白米价格，投资者将关注这一亚洲基准，以窥大米价格走势。