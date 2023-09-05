不满中国禁水产品 日本向世贸申诉

（东京综合电）日本向世界贸易组织（WTO）提出申诉，指中国在日本排放福岛核电站处理水后，禁止进口日本海产的做法是“完全无法令人接受”的。

尽管日本当局多次重申排水计划的安全性，但中国仍在8月31日向世贸组织通报暂停日本水产品进口的措施。日本表明，将向世贸相关委员会解释日方立场，并敦促北京立即解除禁令。

日本外交部也在星期一（9月4日）晚上发声明说，已要求中国根据《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的规定，尽快针对进口福岛海产的禁令与日方进行讨论，并对现有措施进行审查。

中国是日本最大水产品出口市场

据官方星期二（5日）公布的数据，日本7月对华水产品出口出现两年半来的首次下滑，同比下降23%，损失约77亿日元（约7140万新元）。

虽然水产品出口额只占日本全球贸易中的不到1%，但中国在2022年共从日本进口价值约6亿美元的水产品，是日本最大出口市场。

福岛县知事：须以“毫不疏忽”的态度确保安全排海

另一方面，排水作业开启后，日本福岛县知事内堀雅雄星期一首次造访福岛第一核电站。在对排海相关设备结束视察后，内堀说，虽然经“多核素去除系统”（ALPS）过滤的处理水被海水稀释了，但要将如此大量的处理水排放入海，他的心情十分复杂。

内堀强烈要求日当局以“毫不疏忽”的态度，维持处理水安全排海，称“不能发生预料之外的事态”。

针对日方就中国暂停进口日本水产品向世贸组织提交文件，中国外交部发言人毛宁星期二（5日）在例行记者会上表示，中方的有关措施完全正当合理必要。

毛宁说：“我们已经多次就日本核污染水排海的问题表明了中方的严正立场，日方强行向海洋排放核污染水，自人类和平利用核能以来没有过先例，也没有公认的处置标准。国际社会普遍关注日方此举对海洋环境和公共安全带来的风险，并采取防范措施。”