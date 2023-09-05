阿联酋成立商业博彩监管机构 外界猜测日后或准设赌场

（迪拜综合电）阿拉伯联合酋长国成立一个“商业博彩”监管机构，并聘请美国博彩业的业内人士来领导这个机构。阿联酋禁止赌博，此举被视为可能会在日后“开绿灯”，允许发放赌场许可证。

据阿联酋官方通讯社报道，这个名为“商业博彩监管局”（The General Commercial Gaming Regulatory Authority，GCGRA）的机构，将协调监管活动、管理发放许可证，并促进释放商业博彩的经济潜力。声明没有说明“博彩”是否指赌博，也没有提及赌场，不过受聘管理此机构的高级官员都是博彩行业的资深人士。

聘请博彩业资深人士管理此机构

GCGRA总裁穆拉利（Kevin Mulally）曾担任监管美国各州河船赌场的密苏里州博彩委员会总干事。他表示，期待为阿联酋的彩票和博彩行业建立一个强有力的监管机构与框架。

根据穆拉利在职场社交平台领英（LinkedIn）的资料，他在美国“Gaming Laboratories International”任职超过17年，这家公司提供实体赌场、彩票和线上博彩测试与评估服务。

GCGRA董事会主席穆伦（James Murren）曾担任代表美国赌场业的美国博彩协会主席。领英上的资料显示，穆伦曾在2008年至2020年担任美国米高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）主席兼总裁。

阿联酋回教法禁止赌博

在阿联酋，回教法禁止赌博。这个国家人口中，外国人占九成。

外界猜测阿联酋会允许赌场存在并非空穴来风。在2022年，美国赌场运营商永利度假村（Wynn Resorts）宣布要投入39亿美元（约53亿新元），在拉斯海玛酋长国建设包括博彩设施在内的综合度假胜地。他们已在永利艾马詹岛（Wynn Al Marjan Island）展开初步建设，计划在2027年初开放。拉斯海玛是阿联酋七个酋长国之一。

多年来，阿联酋当局一直否认会取消赌博禁令。但由于面对人才和旅游业日益激烈的地区竞争，尤其是来自沙特阿拉伯和卡塔尔的竞争压力，它采取了一系列自由化举措，包括取消对未婚夫妇同居的禁令、放宽对酒精的限制，以及提供长期居留权。

去年，阿联酋向西方国家看齐，把星期六至星期日定为周末。专家认为，这么做是为了保持竞争优势。阿联酋目前是海湾地区的贸易、旅游业及金融业的枢纽。