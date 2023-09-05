金正恩亲信玄松月李善权涉贪腐或动摇朝政权

日本媒体报道，朝鲜领袖金正恩的亲信、劳动党宣传部副部长玄松月和统一宣传部长李善权涉嫌贪腐备受关注。他们收受贿赂和腐败争议或将成为动摇金正恩政权基础的“致命弱点”。

玄松月和李善权腐败很严重 或成为动摇金正恩政权弱点

《产经新闻》报道，根据前朝鲜驻刚果大使馆第一秘书高英焕对朝鲜党军干部叛逃者的供词进行分析后说，玄松月和李善权的腐败问题很严重。对于“与腐败宣战”作为优先课题的金正恩而言，这有可能成为动摇其政权基础的致命弱点。

2018年2月，玄松月曾在韩朝“文化破冰”中扮演重要角色，她率领新组建的朝鲜三池渊乐团前往韩国演出。 据了解，玄松月在金正恩到瑞士留学时期还经常打国际电话，一直保持亲密关系，可说是金正恩的亲信。

高英焕指出，玄松月经营贸易公司，私自积累外汇。她以帮助大学同学和歌手同行等的不幸事件为由，收受财物。但玄松月与金正恩有特别的关系，因此党纪律调查部也只能闭一只眼。

同时，军人出身的李善权长期负责对韩谈判事务，对韩国国内外的情况非常了解。 他为了让亲朋好友找到条件好的工作，扮演中介角色，从中收取外汇。

此外，管辖平壤、东部、元山等城市党干部的腐败现象也层出不穷。他们收受3000美元（约4000新元）以上的贿赂，公然进行交易。

监督军队的军队政治局干部也从其党军干部收受1000美元以上的贿赂，并介绍子女兵役、入党、考入名牌大学等。负责金正恩警卫的护卫司令部军官也收贿。

另外，被誉为朝鲜最高荣誉的“共和国英雄”之称的军需部门最高级干部也涉嫌受贿。

随着朝鲜经济恶化，朝鲜人对干部不正之风更加敏感。

尽管金正恩在2021年组织揭发干部不正之风的党纪律调查部，但未取得可观成果，今年6月举行党中央委员会总会上，金正恩强烈谴责总管秘书金在龙。