报告：欧洲今夏野火已造成60亿元损失

（日内瓦彭博电）今年夏天，酷暑席卷欧洲，多个国家和地区出现破纪录高温，野火肆虐。根据一份报告，野火已给欧洲造成约41亿欧元（约60亿新元）的损失。

欧洲领先的电子、自动化和测量技术分销商Distrelec近日发布的报告显示，到目前为止，欧洲今年已有近40万公顷的土地被林火烧毁。

Distrelec分销的产品包括可对潜在野火活动发出预警的传感器，这份报告是该公司以欧洲森林火灾信息系统的数据为基础而作出的研究。

希腊损失最严重 意葡也受影响

根据报告，希腊遭受的损失最为严重。截至8月30日，该国有超过16万1000公顷的土地被烧毁，估计损失高达16.6亿欧元。

希腊今年经历了16年来最具破坏性的林火，其中位于希腊东北部自然保护区的达迪亚森林的野火已燃烧超过半个月，是欧洲有记录以来最大规模的林火灾害，至今已造成至少19人死亡，许多牲畜被烧死，当地农民损失惨重。

西班牙是受影响第二严重的国家，今年迄今约有8万4315公顷的土地被烧毁，估计损失达8.71亿欧元，其次是意大利和葡萄牙。

这份报告对野火造成的经济影响估计包括消防、重新造林、破坏和清理的成本。

极端天气日益频繁 减少温室气体排放迫在眉睫

世界气象组织秘书长塔拉斯说：“在气候变暖的情况下，日益频繁出现的极端天气对人类健康、生态系统、经济、农业、能源和水供应产生重大影响。这凸显了尽快、尽可能深入地减少温室气体排放的紧迫性。”

数据显示，7月是全球有记录以来最热的一个月，导致南极洲以创纪录的速度缩小。欧盟地球观测组织警告称，随着极端天气事件越来越频繁和剧烈，“后果将不堪设想”。