大阪赌场度假村延后一年至2030年开业

日本将在大阪建设首个涵盖赌场的综合度假村（IR）因工期等因素，开业时间将从2029年秋冬推迟到2030年秋季。

该项目在获得批准之后，预定9月底能与美国美高梅国际酒店集团（MGM Resorts International）等运营商正式签订合作协议。

《日本经济新闻》报道，大阪综合度假村将由20家企业出资组成共同事业体“大阪IR株式会社”负责运营，当中除了美高梅国际酒店集团和日本伙伴欧力士（Orix Corp）之外，该事业体还有日本松下控股及大金工业等关西企业出资。

大阪府和大阪市星期二（9月5日）发表了建设草案，指出协议将明确业务运营以及与地方政府的合作大纲，由官方和运营商共同制定。

赌场面积2.3万平方米 世博会后2025年底才能动工

这一大型综合度假村将设在大阪市此花区的人工岛梦洲，与大阪世博会会场同一地点。除了赌场外，还将附带豪华酒店和国际会议厅，其中赌场面积约为2万3000平方米。

大阪府此前表示，开业日期定为“2029年秋冬”。 由于梦洲是填土地带，当局在勘探后发现必须进行液化对策工程。 基于工程要在大阪世博会举办后的2025年底才能动工，因此整个建设要延到2030年夏天才完成。这次协议草案写明将展延一年开业。

此外，当局也说，建设初始成本将比之前预计的来得高。在冠病疫情前公布的投资总额是1.08万亿日元（100亿新元），疫后重新估计发现材料成本都已飙升，额外增加了1900亿日元（18亿新元），使投资总额达到1.27万亿日元。

至于增加的资金， 消息透露将通过主要业务运营商欧力士和米高梅国际酒店集团日本子公司的增资来弥补。

日经报道，由于日本通过的《IR实施法》规定，可以进行赌博活动的区域仅占整个IR建筑面积的3％。除了赌场，综合度假村还包括国际会议厅、剧院和文化体验设施，但详细计划尚未最终确定。

日本当局是在经过多年讨论后，才决定让大阪获得首个赌场准证。报道称，这将作为紧接2025年大阪世博会之后，振兴日本经济的重要项目。当局初步估计，大阪赌场每年能为日本引进2000万人次游客，经济效应达5200亿日元。

日本首相岸田文雄也对这个项目寄予厚望，他此前说：“希望这个娱乐设施能成为展示日本魅力的旅游橱窗。”