英国列瓦格纳集团为恐怖组织 加入或支持者都属非法

（伦敦综合电）英国政府将根据反恐法，将俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团列为恐怖组织。

英国内政部星期三（9月6日）发表声明说，即将提交国会审议的取缔令将把瓦格纳的资产归类为恐怖分子资产，并允许当局加以扣押。

任何加入或支持瓦格纳的行为都是非法的，触犯者可判处长达14年监禁。

英国内政部长布雷弗曼形容瓦格纳集团“暴力且具破坏性”，还说该组织是俄罗斯总统“普京领导下，俄罗斯在海外的军事工具”。

声明指出，瓦格纳在乌克兰、中东和非洲参与了劫掠、酷刑和“野蛮谋杀”，对全球安全构成威胁。

布雷弗曼说：“他们是恐怖分子，简单明了——这项取缔令在英国法律中明确表明了这一点。”

新令料9月13日生效 宣传瓦格纳等行为将构成犯罪

新命令预计下星期三（9月13日）生效。在那之后，加入或宣传瓦格纳、为它安排集会或在会上发言，以及在公共场合携带其标志，将构成刑事犯罪。

根据英国2000年通过的反恐法，如果内政部长认为某个组织参与恐怖活动，就有权取缔该组织。其他已经列入黑名单的组织包括伊斯兰国（Islamic State）和卡伊达（al-Qaeda）。

瓦格纳在叙利亚、利比亚、北非和西非多个国家活动。乌克兰战争爆发后，该组织从俄罗斯监狱招募了数千名囚犯前往乌克兰作战，为俄罗斯2022-2023年冬季攻势提供了主要突击力量。

今年6月，瓦格纳在俄罗斯发动了一次短暂兵变，普京谴责他们犯下了叛国罪。8月23日，瓦格纳首脑普里戈任和多名高级领袖在飞机失事中罹难。