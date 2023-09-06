美商务部长：特朗普时期对华关税暂不调整

（华盛顿路透电）美国商务部长雷蒙多说，在美国贸易代表办公室完成审查之前，她预计美国不会对特朗普执政期间对中国征收的关税进行任何修改。

雷蒙多星期二（9月5日）在美国全国广播公司商业频道（CNBC）节目中说：“在审查完成之前，我认为（拜登）政府不会做出任何改变。” 目前尚不清楚美国贸易代表办公室何时结束审查。

共和党人特朗普领导的政府按“301条款”进行调查后指出，中国盗用美国知识产权并强迫美国公司向美国转让敏感技术，于2018年和2019年对当时价值约3700亿美元（约5000亿新元）的数千种中国进口商品征收关税。

在民主党总统拜登政府任职的雷蒙多说：“关税不是我们实施的。我们认为，它们在很多情况下没有任何意义……我认为，特朗普的关税本来可以更具战略性，这就是我们进行四年期审查的原因。”

她说，美国贸易代表办公室的审查是为“看看（关税）是否有效”。

但雷蒙多补充道：“中国补贴企业的做法伤害了美国工人，因此我们需要一个公平的竞争环境。” 上周，她曾批评中国对在华经营的美国企业实施各种新限制。

中国商务部长上周在北京会见雷蒙多时，敦促美方让在美国投资的中国企业获得“平等待遇”，并称美国对中国进口商品征收的301关税具有“歧视性”。

特朗普政府利用1974年《贸易法》第301条（一项旨在打击贸易伙伴不公平行为的法规）在2018年和2019年启动了关税。