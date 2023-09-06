日研究：幼童发育及沟通能力迟缓 与电子屏幕使用时间有关

（东京讯）最新研究显示，儿童在一岁时每天使用电子屏幕的时间超过一小时，与他在两岁时在沟通、精细动作、解决问题，以及个人和社交技能等方面的发育迟缓，存在相关性。

日本东北大学等机构的研究人员在美国医学会杂志《小儿科》上发表报告说，他们于2013年7月至2017年3月间对日本宫城县和岩手县的50家妇产科诊所，以及医院的7097对母子进行调研。

研究发现，在一岁时，每日电子屏幕使用时间不少于四小时的的儿童，与少于一小时的儿童相比，待到他们成长到两岁时，前者表现出的电子屏幕使用时间与儿童发育迟缓之间的相关性最为显著。

在沟通技能方面，前者发育迟缓的可能性为后者的4.78倍；在大肌肉运动技能方面，前者为后者的1.46倍；在精细动作运动技能方面，为1.74倍；在解决问题技能方面，为2.67倍；在个人和社交技能方面，为2.1倍。

研究人员表明，到儿童四岁时，电子屏幕使用时间与发育迟缓的相关性仅体现在沟通和解决问题方面，但这两项指标出现发育迟缓的可能性在降低。具体而言，母亲在儿童一岁时报告每天电子屏幕使用时间超过四小时的儿童，与少于一小时的儿童相比，前者四岁时沟通技能发育迟缓的可能性是后者的2.68倍，解决问题技能发育迟缓的可能性是后者的1.91倍。