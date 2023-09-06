白宫：拜登将在G20峰会聚焦世行改革

（华盛顿综合电）白宫说，美国总统拜登将在印度召开的二十国集团（G20）领导人峰会上重点讨论世界银行改革问题，并敦促其他多边发展银行为气候变化和基础设施项目提供更多贷款。

白宫国家安全顾问沙利文星期二（9月5日）说：“这是我们在这次G20峰会上主要关注的议题之一，实现从根本上重塑和扩大多边发展银行尤其是世界银行的议程。”

拜登政府正在推动世界银行成为中国海外贷款的竞争者。白宫8月底要求国会提供33亿美元（约45亿新元）额外资金，以通过世行增加发展和基建融资，提供“在中国胁迫性和不可持续的借贷和基建计划以外，可靠的替代选项”。

沙利文说：“我们知道，这些机构是我们为发展中国家动员透明与高质量投资的最有效工具。这就是美国为什么要倡导发展这些机构，这项重大努力将确保它们能够应对现在和未来的挑战。”

他说，拜登还将呼吁G20为中低收入国家提供有意义的债务减免。此次峰会也会在气候、卫生、数码科技等其他优先事项方面取得进展。他强调：“美国对G20的承诺没有动摇，我们希望借此次G20峰会表明，即使是在充满挑战的时期，世界主要经济体也能携手合作。”

中俄国家元首缺席 印度外长：与东道主无关

中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京都不会出席新德里峰会。法新社分析指出，习近平不出席将影响华盛顿维持G20作为主要全球经济合作论坛的地位，以及为发展中国家提供更多融资的努力。贾瓦哈拉尔尼赫鲁大学政治学教授雅各布（Happymon Jacob）说：“少了中国参与……一些问题可能无法真正得到解决或得出任何合理结论。”

目前，中国与美国、印度因贸易和地缘政治问题关系紧张。中国也对印度参与美日印澳四方安全对话（QUAD）感到不满。持续多时的俄乌战争也给此次峰会蒙上阴影，德国政府发言人说：“若俄罗斯不结束这场战争，一切不可能如常进行。”

印度外长苏杰生在亚洲国际新闻社（ANI）星期三（6日）播出的访问中说，习近平和普京不出席新德里G20峰会并无不寻常之处，过去也曾有几位国家领导人缺席G20会议，两人的决定与东道国印度无关。

被问及这是否会影响峰会成果，苏杰生说，有关峰会议题的讨论已持续多月，G20成员国协调人正努力达成共识，以便在峰会上发表联合宣言。

拜登夫人冠病确诊 峰会再添变数

另外，拜登夫人吉尔星期一（4日）确诊感染冠病，可能给拜登的出访计划增添变数。

吉尔症状轻微，本周会留在特拉华州的私人住所。拜登星期一和星期二的检测结果皆为阴性，并将定期进行检测。白宫没有说明，若拜登在出席G20峰会前或与会期间确诊，他的行程会出现怎样的变化。据彭博社引述白宫消息人士报道，目前拜登的行程未做出任何调整。

G20领导人第十八次峰会定于9月9日至10日在新德里举行。 拜登星期四（7日）启程前往新德里，星期五（8日）与印度总理莫迪举行会谈， 接着出席周末的G20峰会。他将在星期天（10日）转赴越南访问。