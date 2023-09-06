大量采砂威胁海岸和海洋生物 联合国吁完善管理海砂资源

（日内瓦法新电）联合国数据显示，各国每年从全球海洋中抽取约60亿吨海砂和其他沉积物，相当于每天超过100万辆卡车连续作业，对生物多样性和沿海社区造成了毁灭性损害。

联合国环境规划署（UNEP）全球资源信息数据库日内瓦中心星期二（9月5日）启动了新的数据平台“海砂观察”（Marine Sand Watch）。该平台使用人工智能和船舶上的自动信号来跟踪监测全球海洋环境中海砂、黏土、淤泥、砾石和岩石的开采情况。

据海砂观察估计，各国每年使用的约500亿吨砂石中，有40亿到80亿吨来自海洋，这已逼近每年维持沿海及海洋生态系统结构功能所需的100亿至160亿吨自然补充量。各国从海洋中提取泥沙的速度，也超过了泥沙自我补充的速度。

日内瓦中心负责人佩杜齐说，砂石是至关重要的建筑材料，几乎所有建设工程都要使用砂石。然而，过度采砂对海洋和沿海社区造成重大威胁，不仅影响海洋生物多样性和海洋营养物质，也给海洋哺乳动物带来噪音污染，同时加剧沿海社区本就面临的海平面上升风险。

联合国环境规划署强调，目前迫切须要更好地管理海砂资源，减少浅海开采的影响。海砂观察除了公布数据外，还希望能与各国接触讨论，推动企业向更环保的方向发展，并改进开采规范。

全球采砂活动最密集的地区为北海（大西洋）、东南亚和美国东海岸。中国拥有最大的采砂船队，其次是荷兰、美国和比利时。环境规划署指出，各国的海砂管理做法和法规大相径庭，须为海砂开采制定新的国际标准。