布林肯突访基辅 料再宣布10亿美元援助

（基辅综合电）美国国务卿布林肯星期三突访乌克兰首都基辅，预料他将宣布再为乌克兰提供总值超过10亿美元（约13.6亿新元）的新战时援助配套。克里姆林宫称，这不会影响俄罗斯军事行动的进程，并指责美国想要让乌克兰持续处于战争状态。

美国国务院星期三（9月6日）发声明宣布，布林肯当天抵达乌克兰访问，以展示美国对维护乌克兰主权、领土完整和民主的坚定承诺。他此行将会晤总统泽连斯基、总理什梅加尔、外长库列巴等高级官员，讨论乌克兰的反攻行动，以及未来的重建和复苏计划。

声明说，布林肯将谈及乌克兰的能源、安全和人道主义需求，并就美国会如何在这些方面继续支持乌克兰做出宣布。

路透社引述美国国务院高级官员报道，布林肯很可能会在为期两天的访问中，宣布再为乌克兰提供总值逾10亿美元的援助。布林肯星期三会见库列巴时说：“我们希望确保乌克兰拥有它需要的东西，不仅是反攻成功所需要的，还包括它长期所需的东西，以确保它具备强大的威慑力。在乌克兰进行建设，重建强大的经济和民主体系之际，我们也决心与伙伴们继续合作。”

这已是布林肯在俄乌战争爆发后第四次访乌，他是自6月初乌军展开反攻以来，首位到访基辅的美国高官。媒体此前报道，乌克兰反攻进展缓慢，美国未公开批评乌克兰的反攻行动。

路透社引述美国国务院官员说，美国希望和乌克兰讨论反攻行动，了解乌军的战场需求，以及是否有必要在冬季前采取措施，加强乌克兰能源安全。他说：“我认为最重要的是，听取乌克兰人自己的真实评估。美国希望了解，他们打算如何在未来几周里推进。”

布林肯抵达的数小时前，基辅又遭俄罗斯导弹袭击。此次袭击未造成人员伤亡，但在基辅外引发火灾。

针对布林肯再访基辅，克里姆林宫发言人佩斯科夫说，美国的援助不会影响俄罗斯对乌特别军事行动的进展。他还称：“他们（美国）将继续不惜代价地让乌克兰保持战争状态，战斗至只剩下最后一个乌克兰人。”

无独有偶，丹麦首相弗雷泽里克森也在星期三访问基辅，并在开往基辅的列车上与布林肯举行了会谈。美国国务院说，布林肯对丹麦决定向乌克兰捐赠F-16战斗机并主导为乌军提供相关培训，向弗雷泽里克森表示感谢。

美国已为乌克兰提供逾430亿美元军援

至今，美国已为乌克兰提供超过430亿美元的武器和其他军事援助，并正在寻求国会批准额外的援乌拨款，但一些共和党人主张削减对乌援助。

另外，乌克兰国会星期三通过新任防长乌梅罗夫（Rustem Umerov）的任命。乌国防部在战争期间预算膨胀，受到一连串行为不当和腐败的指控。为消除西方对援助可能遭到滥用的担忧，泽连斯基正加大打击贪腐，并解除原防长列兹尼科夫的职务。