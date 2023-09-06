美国会骚乱策划组织“骄傲男孩”前主席判监22年

（华盛顿综合电）幕后策划美国国会骚乱的极右翼组织“骄傲男孩”前主席塔里奥，星期二（9月5日）被判处22年监禁。这也是法院对国会骚乱事件的众多被告中，至今做出刑期最长的判决。

检方原本要求华盛顿特区地区法院法官凯利对39岁的塔里奥（Enrique Tarrio）判处33年监禁，但他的律师请求不超过15年的刑期。

法官凯利最终判处塔里奥坐牢22年，比早前判监的“骄傲男孩”骨干成员诺丁（Ethan Nordean）及极右翼民兵组织“誓言守护者”（Oath Keepers）创办人罗兹（Stewart Rhodes）还要多四年。

塔里奥因策划袭击国会大厦，被控以煽动阴谋罪。他的律师指称，塔里奥2021年1月6日已被法院下令离开华盛顿，意味着他对国会骚乱“没有直接影响”。因此，他将入禀上诉庭。

美国前总统特朗普在2020年总统大选中落败后，坚称选举发生大量欺诈行为，指“选举结果被偷”，拒绝交棒给胜选的拜登。特朗普的大量支持者在2021年1月6日暴力冲击国会大厦，造成五人死亡，百多人受伤，一名国会警察殉职，美国政府检控了过千名相关人士。

塔里奥庭上求情时形容冲击国会大厦事件令美国尴尬，并承认事件令执法人员、国会议员及其他人承受痛苦，一再就事件道歉。

塔里奥又声言自己并非政治狂热分子，造成伤害或改变选举结果从来都不是他的目标，不过法官指塔里奥直到判刑当天为止，都未曾就自己犯下的罪行公开表达悔意。

法官表明煽动阴谋是严重罪行，毋庸置疑的是塔里奥是整场阴谋的首脑，又指冲击国会事件损害了美国多年来和平移交权力的传统，认为有需要作出严厉的惩罚，以阻止政治暴力再次发生。