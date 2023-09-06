关系破冰 沙特伊朗恢复互派大使

（利雅得综合电）沙特阿拉伯和伊朗星期二（9月5日）互派大使，中东两大国长达七年的外交关系破裂正式结束。此前两国关系的紧张，影响到整个石油出口地区。

沙特新任大使阿卜杜拉·安兹（Abdullah Alanazi）当天抵达德黑兰履新时在声明中说，沙特“2030愿景”政策之一是发展与伊朗的关系，以睦邻友好、相互理解、开展建设性对话以及互相尊重和互信为原则的基础上，加强同伊朗的双边关系与合作。

同日，伊朗新任大使阿里雷扎·埃纳亚蒂（Alireza Enayati）抵达利雅得，受到沙特外交部和使馆人员的迎接。

在中国斡旋下，什叶派为主的伊朗和以逊尼派穆斯林占多数的沙特3月在北京举行对话，宣布恢复外交关系，达成“北京协议”，并重启各自的大使馆。伊朗驻沙特使领馆等外交机构于6月初正式重新开放。沙特驻伊朗使领馆等外交机构也于8月初正式开始工作。

上个月，伊朗外长侯赛因在两国宣布和解后首访沙特时说，双边关系“正朝着正确的方向发展”。

2016年1月，沙特以恐怖主义罪名处决了什叶派神职人员尼姆尔（Nimr al-Nimr），他是反政府抗议活动的推动者。伊朗抗议者袭击沙特驻伊朗大使馆，导致利雅德和德黑兰断交。