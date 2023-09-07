所罗门发信函 暂禁外交官到访

（悉尼路透电）所罗门群岛致函“发展合作伙伴”，要求他们从9月15日开始的两个月里，不要派外交官员前去，原因是政府正忙于制定国家预算，正“处于关键时刻”。

所罗门群岛这封日期为（星期二）9月5日、致“所有发展伙伴”的信函，没有点出国家名字。所罗门群岛政府网站上发布的这封信函说，如果发生自然灾害，或者出现“对预算编制至关重要”的项目或访问，将“根据具体情况”作例外处理。

在所罗门群岛去年与中国签署安全协议后，中国、日本、澳大利亚、美国、英国、沙特阿拉伯等国的高级外交官访问有所增加。路透社的报道指出，这个太平洋岛国发出信函相信与各国继中国与所罗门发展关系后，不断派员去争夺影响力有关。

所罗门成为中澳美等国竞争焦点

位于具有重要战略意义水道上的所罗门近年来成为中、澳、美等国之间日益激烈的竞争的焦点。

华盛顿和堪培拉对所罗门与中国的安全协议，以及所罗门总理索加瓦雷访问北京期间签署的警务协议，表示关切。索加瓦雷7月访华回国后说，中方将提供更多预算支持。美澳担心，中国军方可能在中长期内将所罗门群岛作为行动基地。

尽管中国迅速增加对华为电信网络等基础设施项目的贷款，美国国际开发署也表示要提供基础设施贷款，但迄今，澳大利亚仍是所罗门群岛最大的援助国。