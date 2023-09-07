日本成功发射登月探测器 有望成为第五“登月国”

（东京综合电）日本星期四（9月7日）上午在鹿儿岛县种子岛宇宙中心成功发射一枚火箭，希望搭载的月球探测器成功登月，使日本成为全球第五个实现登月的国家。

日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）的直播画面显示，一枚H2A火箭上午8时42分携带登月探测器SLIM和X射线天文卫星XRISM升空，发射14分钟之后，火箭在近580千米的高空与卫星分离，随后卫星确认进入预定的近地轨道，发射约47分钟后，SLIM被送入一个近地点高度约250千米、远地点高度约1.9万千米的长椭圆轨道。

根据计划，SLIM将在发射后的三至四个月内抵达绕月轨道，四至六个月后挑战着陆。如果着陆成功，日本将成为继前苏联、美国、中国和印度之后，第五个实现登月的国家。

SLIM是日本第三个挑战登月的探测器。2022年11月，JAXA的日本首个登月探测器“好客”因未能与地面建立通信，放弃实施登月探测任务。2023年4月，民间企业“i太空公司”执行“白兔-R”1号任务的月球着陆器推测因偏离着陆地点而坠毁在月球表面。XRISM卫星则担负X射线成像和光谱探测任务。

本次发射是日本主力运载火箭H2A的第47次发射。H2A火箭原计划今年5月发射升空，但鉴于日本新一代运载火箭H3发射失败，H2A火箭发射被延期至8月26日，又因天气原因数次推迟。