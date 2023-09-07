美将向乌提供贫铀弹 俄斥“犯罪行为”

（华盛顿综合电）美国正式宣布向乌克兰提供额外军事援助，包括由坦克发射的贫铀弹。这是美国首次向乌军提供这类可穿透装甲的争议性武器。俄罗斯谴责美国此举“不人道”，是“犯罪行为”。

在美国国务卿布林肯访问基辅之际，国防部星期三（9月6日）发声明宣布将向乌克兰提供总值1亿7500万美元（约2亿3885万新元）的额外援助，以协助乌军抵御俄罗斯侵略。这批军援中最引人关注的是可从美国M1艾布拉姆斯（Abrams）主战坦克发射的120毫米贫铀弹，其他包括反装甲系统、战术空中导航系统，以及海马斯（HIMARS）多管火箭炮的弹药等。

今年早些时候，英国已向乌克兰提供贫铀弹，美国是首次决定这么做。预计美国将在今年内把贫铀弹送到乌克兰。

俄方谴责：该决定加大拥核国爆发直接武装冲突风险

俄罗斯谴责美国的这个决定加大拥核国爆发直接武装冲突的风险，而这可能升级为“亚太地区的公开军事对抗”。

俄副外长里亚布科夫在星期四（7日）的一场安全研讨会上说：“这不仅会导致局势升级，也反映华盛顿公然漠视在战区使用这种弹药的环境后果。这事实上是一种犯罪行为，除此我难有其他评价。”

俄罗斯驻华盛顿大使馆也批评美国的决定是“不人道的表现”，并指责美国对乌克兰与欧盟邻国的现状与未来毫不在乎。使馆在Telegram上说：“华盛顿痴迷于要让俄罗斯遭受‘战略失败’的念头，他们不仅准备让战斗持续到最后一个乌克兰人，还要让未来几代人都背上十字架。”

使馆还说：“俄罗斯特别军事行动进程不会改变，俄军将继续有条不紊地销毁提供给泽连斯基政权的武器。”

白宫：美国提供贫铀弹不构成辐射威胁

白宫国家安全委员会发言人柯比则说，美国向基辅提供的贫铀弹并不构成辐射威胁。他形容贫铀弹是“常见弹药”，且“远未进入”核武器领域。

美方星期三宣布的最新援助是布林肯同日在基辅宣布的逾10亿美元援乌配套的一部分。布林肯说：“美国致力于帮助乌克兰书写自己的未来。我们致力于帮助乌克兰建立一支能够威慑和防御未来侵略的未来部队。”

布林肯访问基辅之际 乌克兰前线战事持续

布林肯走访基辅之际，乌克兰的前线战事没有消停。星期三，乌东顿涅茨克州康斯坦丁诺夫卡市（Kostyantynivka）一个拥挤的市场遭俄军炮击，造成至少17人死亡、32人受伤。

康斯坦丁诺夫卡距离东部前线城市巴赫穆特约30公里。泽连斯基指责俄罗斯蓄意攻击“和平的城市”，誓言要尽快击败“邪恶”的俄罗斯。俄方则一再否认刻意攻击平民。