第二大城市伯明翰宣布破产 暴露英国地方政府财政危机

（伦敦综合电）英国第二大城市伯明翰宣布破产，引发对地方政府财政危机的担忧。英首相府表示，已介入并提供支持，并要地方政府控制好预算。

英格兰中部的伯明翰市议会星期二（9月5日）称，它已根据《1988年地方政府财政法》第114条文发出通知，实际上宣布无力偿债。按照地方政府财政法，一旦地方政府收入无力承担所有开支，所有资金只能用于法定必要开支。

伯明翰市人口110万，当前的预算缺口约8700万英镑（约1亿4800万新元）。

伯明翰市议会由工党占多数，市议会工党和保守党也因此互相指责。工党称，历届保守党政府自2010年上台以来，削减10亿英镑的资金。保守党议员则指责工党对公共财政管理不善。

政府已向伯明翰额外提供51亿英镑

首相苏纳克的发言人说，政府已在2023年至2024年度向伯明翰市额外提供51亿英镑，相当于伯明翰市议会的经费额外增加9％。发言人说，政府认识到中央和地方政府都面临压力，但强调伯明翰市领导人必须解决自己的财政问题。

在伯明翰市之前，伦敦南部克罗伊登（Croydon）市议会去年11月因预算存在1.3亿英镑的缺口，而发布第114条文通知。其他如伦敦东部埃塞克斯郡的瑟罗克（Thurrock）市议会12月也宣布陷入财务困境等。

自2021年秋天以来，英国通胀率不断飙升，物价涨幅惊人。英国人正经历几十年来最严重的生活费危机。外界普遍认为，伯明翰可能是英国多个地方财政崩溃的多米诺骨牌之一。

至少26个地方政府面临两年内破产风险

由47个地方政府组成的组织SIGOMA上星期警告，在英国的贫困地区，至少有26个地方政府面临两年内破产的风险。

伯明翰市议会主席科顿和副主席汤普森说，伯明翰市并不是唯一陷入财政困境的城市，警告英国各地的地方政府都面临“一场完美风暴”。

市政委员会：破产与“平等薪酬索赔”事件有关

伯明翰市政委员会在官网发表声明，指这次破产与当地11年前的“平等薪酬索赔”事件有关。

2012年，伯明翰市政委员会在一项有关“同工同酬”的上诉中败诉。当时英国高院裁决市政府赔偿受影响员工（大部分是女员工），裁决之后的10年，伯明翰市政委员会支付了11亿英镑的赔偿金。到今年6月，伯明翰市政府仍面对多达7.6亿英镑的潜在索赔额，而且这部分赔偿责任还在以每月500万至1400万英镑的速度在累积。

有分析认为，导致伯明翰市破产的主要原因是英国经济不景气，导致政府入不敷出。伯明翰原先是个工业化城市，但近几年产业结构发生变化，导致当地制造业萎缩，很多企业迁移，加上冠病疫情之后全球经济衰退，给伯明翰的收入造成非常大的压力，但它的支出不减反增，导致危机爆发。