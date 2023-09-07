【早知】贫铀弹为何具争议？

美国继英国之后，将向乌克兰提供贫铀弹。美国最早在冷战时期拥有这种穿甲弹，是为对付苏联坦克而研制。由于这种武器对健康与环境有潜在风险，它的使用一直备受争议。

什么是贫铀弹？

贫铀（depleted uranium）是浓缩铀以制造核燃料过程中的副产品，放射性比天然铀低约60%。铀是密度极高的金属，密度为铅的1.7倍。由于非常坚硬，使它在冲击目标时不会变形；贫化铀也因此被用于制造穿甲弹和炸弹，以便更容易地穿透金属。

谁用过这种武器？

国际法并未禁止使用贫铀弹，如今许多国家的武器库中都有这种武器，特别是美国和俄罗斯。在1991年和2003年的两次波斯湾战争，以及1990年代北约对前南斯拉夫的轰炸中，美国都曾大量使用贫铀弹。

美国国防部说，2015年美军在叙利亚境内两场针对伊斯兰国组织的突击行动中，也用过贫铀弹。俄罗斯总统普京警告，若西方向乌克兰提供贫铀弹，俄军也将部署这种武器。

贫铀弹对健康和环境有害吗？

联合国环境署把“贫铀”定义为有毒且具放射性的重金属，但贫铀弹没被列为核武器。贫铀弹击中目标后，会释出氧化铀粉尘和碎片，这些颗粒可能污染土壤、水源和生态系统。世界卫生组织说，在一些情况下，使用贫铀弹的地区，食品和地下水污染水平可能会在几年后上升。若污染程度达到专家认为不可接受的水平，就应采取清理措施。

使用贫铀弹的士兵和居住在发射地区的平民也可能受到危害。据加拿大核安全委员会介绍，贫铀弹对人体健康的潜在危害主要在于贫铀的毒性而非放射性。吸入或摄入大量贫铀可能导致肾脏受损，若长时间吸入大量铀粉尘，患上肺癌的风险可能提高。

贫铀弹被认为是曾参与波斯湾战争的老兵出现健康问题、伊拉克费卢杰市（Fallujah）患癌和出生缺陷比率较高的可能原因之一，但这种观点至今未获得证实。国际原子能机构（IAEA）建议尽可能减少接触贫铀弹，处理这类弹药时，应戴上防护手套。