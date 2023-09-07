福岛排海恶评如潮 东电增设千人部门应付投诉

日本福岛第一核电站核处理水排海引来的不良风评冲击日本渔业界，东京电力公司宣布已成立千人部门应付投诉。

上月，福岛核处理水排海启动之际，东电已组成400人应对投诉。不料，才不到几天就穷以应付。为此，东电宣布将人手增加到1000人。

安抚渔业者不满 协助恢复海鲜声誉和销路

东电说，它要在日本增设站点专门负责安抚渔业者的不满。自启动排海后，东电收到各地区渔业者的300多个赔偿申请。这个千人部门也准备协助恢复日本的海鲜声誉和销路。

目前，东电设立的咨询台地点除了与福岛毗邻的县城，也包括北海道和青森。今后，关西和九州等地区也会设站点。

由于日本渔业界人士日益担忧，东电在青森县水产联合会的要求下，主办交流会与当地企业进行沟通。据与会者称，中国对日本海鲜禁运是会议的一大议题，当地渔业者认为产生的风评对出口造成重大影响。

时事通讯社报道，东电研判，中国社交媒体流传的负面信息冲击日本海鲜出口。该公司决定加强外语网页建设，以扩大海产安全信息来抗衡。

研究：放射性物质氚不会在鱼贝类体内积聚

共同社报道，福岛大学海洋生态研究所副教授高田兵卫等人的研究团队星期二（9月5日）公布研究结果，称放射性物质氚（Tritium）不会积聚在鱼贝类的体内。

该团队分析日本原燃公司的乏燃料再处理工厂（青森县六所村）2006年启动试运转，并向海洋排放氚前后的海水和鱼贝类的氚浓度关系，从而得出上述结果。

高田说：“这对于了解启动处理水排海的东京电力福岛第一核电站周边的海洋环境变化而言，是重要的信息。”

据称，该团队使用国家委托项目里获得的2003年至2012年度青森、岩手两县太平洋沿岸的数据。2007年、2008年前后，鱼贝类的氚浓度与海水一起上升，但2009年以后均恢复到原本水平。

此外，排放前的2003年至2005年度与排放影响消失的2009年至2012年度，比目鱼等九种鱼类体内所含水分的氚浓度与海水几乎没有差别，由此得出氚不积聚的结论。此外，被摄入到体内组织的“有机结合氚”也呈现同样的趋势。