加国将调查中俄干预选举指控 特鲁多：愿出庭作证

加拿大政府宣布就外国干预加拿大选举的指控展开司法调查，初步结果预计于明年2月底公布。总理特鲁多表明愿意出庭作证，并称让公众看到他国干涉产生的影响，将有助于加方进一步阻止本国政治系统遭外国势力干预。

加拿大政府星期四（9月7日）宣布，任命魁北克省上诉法院法官霍格领导对选举干预指控的司法调查。公共安全部长勒布朗说，霍格拥有广泛的调查权，不仅会调查中国，也会调查俄罗斯和其他海外势力的干涉行为。

正在新加坡访问的加拿大总理特鲁多星期五（8日）在香格里拉大酒店召开记者会时表明，他十分愿意就调查结果出庭作证，并将积极响应调查委员会提出的任何要求。

今年初，《环球邮报》等加拿大媒体引述外泄情报称，中国干预加拿大2019年和2021年的联邦选举，试图协助亲中的候选人当选总理。此事引发中加的外交摩擦，北京谴责这些指控是子虚乌有，两国于今年5月互相驱逐外交官。

多数加拿大人认为选举干预严重威胁加国民主

加拿大反对党一直就选举干预指控向特鲁多施压，敦促他启动独立公开的司法调查。大多数加拿大人认为选举干预严重威胁加国民主，而特鲁多未能有力应对。彭博社今年6月公布的民调显示，仅14%的加拿大受访者在这个问题上对他给予肯定。

特鲁多在星期五的记者会上并未就外国干涉问题点名中国。他指出，对所有民主国家而言，海外国家和非国家势力干涉本国民主制度乃至商业及学术领域，都是一个“事实”，加当局为此展开透明公开的调查至关重要。

特鲁多：公开调查将让国民对政府感到放心

被问及发起司法调查会否加剧加拿大人的恐惧时，特鲁多说，这次的公开调查将让国民对政府继续竭力保护民众和制度安全感到放心，通过向公众展示他国干涉产生的影响，加国政府将能进一步阻止国家体系遭受干预。

加中关系近几年来持续紧张，特鲁多星期四晚抵新后接受彭博社采访时称，由于中国强硬的外交政策，加中目前在政治上没有“重归于好”的空间。两国关系现在“可能是稳定的”，但仍有很大的改善空间。

他也强调，中国是世界上最重要的经济体之一，不容忽视，加拿大也必须在气候变化问题等领域与中国接触，辨识合作与竞争。