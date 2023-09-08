朝鲜宣称建成首艘战术核攻击潜艇

朝鲜在建国75周年前夕宣布，首艘自行建造的战术核攻击潜舰已正式成军，将派驻巡逻朝鲜半岛和日本之间海域。有评价认为，朝鲜的潜射弹道导弹已经进入实战部署阶段，不过，韩军研判，该艘潜舰“无法正常运作”。

朝中社星期五（9月8日）报道，朝鲜星期三（6日）在咸镜南道新浦造船厂举行金君玉英雄号战术核攻击潜舰下水仪式，由领导人金正恩主持。

金正恩：海军核武装化刻不容缓

金正恩说，海军核武装化是刻不容缓的时代课题，应加快向海军交付搭载战术核的水下和水上舰艇的步伐，让海军圆满执行其战略使命。

据推测，朝鲜公开的首艘战术核攻击潜艇是对现有罗密欧级潜艇（3000吨级）进行改装而成的，配备至少10个发射管 。其中四个比其他六个大，可能是为导弹发射而设计的。

韩国《中央日报》认为，除了潜射导弹外，朝鲜还考虑在核潜艇安装核鱼雷“海啸”。

虽然金君玉英雄号不是核动力潜艇，但金正恩强调：“最重要的是搭载什么样的武装。装备核武器，那就是核潜艇。朝鲜将继续推进朝鲜海军的核武装化。”

韩国《文化日报》指出，金君玉英雄号的潜射弹道导弹虽然尚未经过验证，但如果能实现，不仅对韩国，对美国和日本也造成很大威胁。”

韩军方：初步研判核潜舰“无法正常运作”

不过，韩国军方说，已针对朝鲜战术核潜舰展开分析，从外观来看，初步研判核潜舰为了装载导弹，在舰桥等部分进行改装，以扩大空间，但整体而言“无法正常运作”。

韩军方说，目前正在观察朝鲜是否有“欺骗或夸大事实”的迹象。

另外，朝鲜首艘战术核攻击潜艇下水仪式上，不是第一夫人李雪主而是朝鲜外长崔善姬主持“掷瓶礼”，引起关注。

朝中社8日报道，崔善姬用斧头切断船台和新船之间的缆绳，并把香槟酒瓶砸在船体上，举行祈祷航行安全的仪式。

韩国统一研究院首席研究委员洪珉认为，崔善姬出席下水仪式已经令人感到惊讶，她甚至用斧子砍断缆绳。这通常是由领导人的夫人或船主夫人进行的仪式，这足以显示，崔善姬在政府内的稳固地位。

朝鲜曾在2021年1月召开的劳动党第八次代表大会上提出“五大国防核心课题”，分别是研制高超音速导弹；制造超大型核弹头；提升1.5万公里射程内的打击精度；研制采用固体燃料火箭发动机的洲际弹道导弹；研制核潜艇及潜射核战略武器。朝鲜还没有公开试验的只有核潜艇和超大型核弹头。