日媒：岸田拟下周大规模改组内阁

日本首相岸田文雄拟下周大规模内阁改组，以挽救目前超低的支持率。日本媒体报道，他不但要提升安倍派人马官职以扫除政敌，也将引入已故首相小渊惠三长女小渊优子和增加女阁僚人数。

据自民党内部消息，岸田拟在下星期一（9月11日）召开自民党临时党务会议，之后最快可在下星期三（13日）推出新内阁，而且要实施的是“彻底改变19名内阁成员的阵容”。在雅加达出席亚细安会议的岸田星期四（7日）回答记者时未否认改组一事，他称“将会适当的挑选人才”。

日本放送协会（NHK）指出，岸田将在2024年面对党内的总裁选战。由于他领导的派系在党内排名老四，他此次的人事布局一大动机是要稳住各派系。在党务上，岸田会维持副总裁麻生太郎和干事长茂木敏充体制。这两人隶属党内第二和第三大派系，对岸田是否能续任党总裁能发挥作用。至于最大派系安倍派，岸田也将把目前担任内阁秘书长的松野博一和自民党政调会长的荻生田光一的地位提高。

岸田文雄潜在政敌不少 且处于执政高风险期

报道称，岸田的潜在政敌不少，例如之前与之抢位落败的数码部长河野太郎、经济安保部长高市早苗，以及前总务部长政野田圣子。此外，安倍派幕后大佬前首相森喜朗也暗示，有意推前首相小泉纯一郎之子、前环境部长小泉进次郎上位。

《每日新闻》分析，岸田目前处于执政高风险期，支持率连续三个月触底，目前只有26%。通过改组内阁提高支持率是历代首相常用的手法，不排除此次的人事安排将左右其政治命运。

日经新闻引述自民党高官说，岸田将通过这次改组增加女部长。目前，内阁女部长只有两人，这与正在推动的“女性活跃社会”背道而驰。若按照自民党要扩大女性议员占整体30%的标准，岸田此次须引进至少五名女部长。

据悉，隶属茂木派的前经济产业部长小渊优子将入阁挑大梁。分析指出，小渊优子的父亲小渊惠三生前一直努力推进日本与中国、日本与韩国的和平外交，她的存在有助于修复中日关系。