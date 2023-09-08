美印沙特阿联酋 拟以铁路港口连接中东和印度

（华盛顿综合电）美国官员透露，美国总统拜登以及印度、沙特阿拉伯和阿联酋领导人希望在二十国集团（G20）峰会举行期间，宣布一项重大的联合基础设施项目，通过铁路系统连接波斯湾阿拉伯国家，并通过中东的港口航道连接印度。

参与项目讨论的美国官员星期四（9月7日）说，这项倡议已讨论了多个月，仍在磋商中，预计将是拜登希望在G20峰会上实现的关键成果之一。

路透社报道指出，这项倡议是美国政府在中东大力推动的项目之一，以应对中国在中东地区日益上升的影响力。中东地区是中国“一带一路”的重要节点。拜登希望在G20峰会上将华盛顿推销为发展中国家的另一个合作伙伴和投资者，尤其是在印太地区。

为期两天的G20峰会星期六（9日）在印度新德里开幕。根据白宫早前公布的拜登日程，拜登将参加当天举行的“全球基础设施和投资伙伴关系”活动。如果美国、印度、沙特和阿联酋在这两天内就上述倡议完成谈判，这四国领袖将签署谅解备忘录，列明此项目的范围。消息人士透露，若沙特与以色列未来关系正常化，以色列也可能加入连接波斯湾国家的铁路系统。

消息人士说，上述倡议是在I2U2论坛上提出的，并已讨论了18个月。I2U2论坛成立于2021年底，与会国家包括美国、以色列、阿联酋和印度，旨在讨论中东战略基础设施项目，以抗衡中国在该地区的影响力。以色列在去年的I2U2会议上提出通过铁路连接中东地区，而其中一个想法是借助印度在这类大型基础设施项目的专业知识。拜登政府后来将沙特也拉进了这个项目。