IAEA首发独立报告 福岛核处理水氚浓度低于安全极限

（维也纳综合电）国际原子能机构星期五（9月8日）发布首份独立检测报告，指福岛第一核电站排放的核处理水氚浓度低于安全极限。

这是自8月24日福岛启动处理水排放作业后，国际原子能机构（IAEA）公布的首份独立报告。

IAEA说，在福岛第一核电站方圆约三公里内的多个地点收集了海水样本，检测出的放射性物质氚（Tritium）浓度都低于安全极限，检测结果与日本东京电力公司和日本环境部此前的报告一致。

根据世界卫生组织规定，氚浓度低于每公升1万贝克勒尔的饮用水是安全的。不过IAEA没有在周五公布的报告中，提供氚的浓度数据。

在东京，东电和水产厅也在周五公布，周四（7日）在福岛第一核电站周边采集的海水及鱼类，所含氚浓度均未达到仪器能检测出的下限数值。

东电和水产厅分别分析了在核电站方圆三公里以内10处采集的海水，以及在距离排放口约四至五公里处采集的两条比目鱼。

另外，在印度新德里出席二十国集团（G20）峰会的日本首相岸田文雄，周五在峰会前与土耳其总统埃尔多安进行了约50分钟的会谈，说明福岛核处理水排海的安全性，并强调日本将继续以高度透明的方式汇报排水作业。

福岛第一核电站把经处理的核废水排放入太平洋，引发日本国内及周边国家的强烈抗议。尽管日本和IAEA都说这些核废水经过处理后是安全的，仍引起各方担忧和批评。