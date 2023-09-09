莫迪与拜登会晤 承诺加强多领域合作

（新德里综合电）美国总统拜登和印度总理莫迪在新德里进行了会谈，承诺在一系列领域加强合作。

拜登和莫迪星期五（9月8日）在二十国集团（G20）峰会开幕前夕，在莫迪的官邸会谈了近一个小时。据白宫过后公布的29点联合声明，两国首脑承诺在一系列领域加强合作，包括贸易、晶片和量子等关键和新兴技术领域、供应链、核能和可再生能源以及教育等。

美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔也告诉媒体，两国领导人正在努力争取一项“重大突破”，要将印度同中东和欧洲的基础设施和通信网络连接起来。他还说，有关情况最早可能在星期六宣布。

美国、印度和波斯湾国家一直在讨论建立新的铁路和港口网络，以连接这些地区，类似中国的“一带一路”全球基础设施计划。凭着美国向世界银行提供现金以及所做的各种承诺，拜登希望说服非洲、拉丁美洲和亚洲的快速增长经济体，在中国的“一带一路”项目之外，还有其他选择。

美争取印度协助抗衡中国 支持改革联合国安理会

美国和印度之间虽然不是签约盟国，印度也一直强调保持独立性，但华盛顿仍不断争取新德里成为对中国的战略抗衡力量。 拜登此次也重提支持改革联合国安理会，让印度成为常任理事国。

联合声明没有提及中国大陆或台湾，也未提及南中国海，但拜登和莫迪重申，四方安全对话（QUAD）对于支持一个“自由、开放、包容和有韧性的印太地区”的重要性。

配合拜登出访印度，美国贸易代表办公室星期五宣布，两国已解决了它们原本寻求世界贸易组织处理的最后一项悬而未决的争端。此争端涉及家禽贸易，特别是印度因美国禽流感问题而限制从当地进口某些农产品。印度还同意降低冷冻火鸡、鸭肉、新鲜蓝莓和蔓越莓等产品的关税。

此次美印首脑的会晤引起美国随行记者团的不悦。这是因为印度官员把美国记者团隔离在一辆小客车里，不让他们进入会场，两名首脑会面的照片后来由印方提供。莫迪素来不愿接受外国媒体采访，他今年6月访问华盛顿时，美印官员经过冗长讨论后，印方才终于答应让美国记者在记者会上问一道问题。