盘点《巴黎协定》进度 联合国：减排力度仍不足以防止气候灾难

（纽约综合电）联合国警告，按全球当前的减排进度，将难以实现遏制气候变暖的目标，国际社会须在各方面采取更多行动应对气候变化。

联合国星期五（9月8日）发布《全球盘点》报告，针对2015年《巴黎协定》的落实进度提出第一份正式成绩单。

报告指出，这八年来各国在预防气候变化最严重后果方面，仅取得有限进展。虽然2010年代初害怕会出现的最糟情况，现在看来可能性小了许多，温室气体的排放也减速了，但各国的努力仍不足以防止气候灾难发生。

根据《巴黎协定》，近200个缔约国同意将全球平均气温升幅控制在工业化前水平的2摄氏度内，并尽可能争取把升温控制在1.5摄氏度以内。各国自行制定减排行动计划，并同意于2023年提交进度报告。

联合国《全球盘点》报告指出，现有的各国减排承诺不足以将升温控制在1.5摄氏度内。要实现目标，这十年内须进一步减少超过200亿吨的二氧化碳排放，并在2050年实现全球净零排放。

各国须争取在2050年完全淘汰燃煤发电

报告呼吁各国减少煤电使用，2030年的使用量须比2019年少67%到92%，并争取在2050年完全淘汰燃煤发电。到本世纪中叶，低碳和零碳电力应占全球电力总量的99%，阻碍碳捕获的技术挑战必须得到解决。

报告也呼吁拨出更多资金支持低碳发展，并指出仍有数十亿美元投资于化石燃料。

英国气候智库E3G的气候外交政策顾问埃文斯说，联合国这份报告“为各国政府提供了一个大胆的任务清单”。

今年年底在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会（COP28），将以这份报告为基础开启谈判。COP28主席贾比尔说，大会不仅要确认气候行动不足之处，还须提出一项计划协助各国将减排行动提速到所需的进度。

路透社看到欧盟就COP28谈判立场所拟的草稿，欧盟希望COP28提出“具体建议”列明各国应当采取的行动。不过已有国家对此提出异议，一些发展中国家在近期联合国气候谈判中表明，COP28的盘点应聚焦于向发达国家施压，要富国加速减排。