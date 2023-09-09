中美关系

美军参谋长：中国招募美军人员强化自身军力

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发布 / 2023年9月9日 9:23 PM
美国空军参谋长布朗获总统拜登提名为新一任美军参谋长联席会议主席。他日前致函空军人员告诫他们勿为外国武装部队提供训练。（法新社）
美国空军参谋长布朗获总统拜登提名为新一任美军参谋长联席会议主席。他日前致函空军人员告诫他们勿为外国武装部队提供训练。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国空军参谋长布朗告诫空军人员，严防中国军事飞行员培训公司所提供的工作机会。

布朗致函美国空军人员说，如果他们本人或他们认识的同僚受招募为外国武装部队提供训练，他们应当据实向上级通报。这封信的发出日期为9月5日，三天后在网上流传。

布朗写道：“（中国）人民解放军想利用你们的知识和技能来填补其军事能力上的空白……外国公司正瞄准并招募由美国和北约培养的各领域、各专业军事人才，以便在中国境外训练人民解放军。”

布朗指出，与这些外国公司签署合同的美国空军人员，很多负责培训中国空军教练员，他们的行为“侵蚀我们的国家安全”，危及美国空军人员的安全，并且“可能违法”。

布朗是总统拜登提名的新一任美军参谋长联席会议主席，这项任命目前正等待参议院批准。

美国今年6月宣布，对招募美国飞行员为中国训练飞行员的实体实施出口限制。在那之前，有报道称中国军方正在招募经验丰富的西方飞行员，以提升中国空军飞行员驾驶战机在航空母舰起降的能力，这个能力可以在中美发生冲突时派上用场。

华促美勿滥用国家安全理由抹黑相关企业

针对美国的指控，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇发声明说，中国政府敦促美方“尊重相关企业进行的正常商业活动，不要一概而论，滥用国家安全理由抹黑相关企业”。

刘鹏宇也说，近年来美国一些官员动辄指责中国，抹黑中美之间的正常交流和合作，这不利于中美关系的健康发展。

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