美军参谋长：中国招募美军人员强化自身军力

（华盛顿综合电）美国空军参谋长布朗告诫空军人员，严防中国军事飞行员培训公司所提供的工作机会。

布朗致函美国空军人员说，如果他们本人或他们认识的同僚受招募为外国武装部队提供训练，他们应当据实向上级通报。这封信的发出日期为9月5日，三天后在网上流传。

布朗写道：“（中国）人民解放军想利用你们的知识和技能来填补其军事能力上的空白……外国公司正瞄准并招募由美国和北约培养的各领域、各专业军事人才，以便在中国境外训练人民解放军。”

布朗指出，与这些外国公司签署合同的美国空军人员，很多负责培训中国空军教练员，他们的行为“侵蚀我们的国家安全”，危及美国空军人员的安全，并且“可能违法”。

布朗是总统拜登提名的新一任美军参谋长联席会议主席，这项任命目前正等待参议院批准。

美国今年6月宣布，对招募美国飞行员为中国训练飞行员的实体实施出口限制。在那之前，有报道称中国军方正在招募经验丰富的西方飞行员，以提升中国空军飞行员驾驶战机在航空母舰起降的能力，这个能力可以在中美发生冲突时派上用场。

华促美勿滥用国家安全理由抹黑相关企业

针对美国的指控，中国驻美大使馆发言人刘鹏宇发声明说，中国政府敦促美方“尊重相关企业进行的正常商业活动，不要一概而论，滥用国家安全理由抹黑相关企业”。

刘鹏宇也说，近年来美国一些官员动辄指责中国，抹黑中美之间的正常交流和合作，这不利于中美关系的健康发展。