朝鲜今年第三度阅兵 金正恩爱女坐上主席台

朝鲜8日深夜举行纪念建国75周年的阅兵式，朝鲜领导人金正恩携女儿金珠爱出席。这是朝鲜今年以来第三次举行阅兵式，十分罕见。分析认为朝鲜或是借此寻求内部团结。

朝中社星期六（9月9日）报道，朝鲜于8日在首都平壤的金日成广场举行民间防卫武装力量阅兵式。中国政府代表团、俄罗斯武装力量亚历山德罗夫红旗歌舞团成员、中国和俄罗斯驻朝外交代表也应邀出席。

这次的阅兵式名为“民防卫武力（非正规军人）阅兵式”，仅展示了工农赤卫军、社会安全军等民防力量。洲际弹道导弹等战略武器并未亮相，展示的是拖拉机、矿泉水卡车和电单车部队等的生活装备。

这是继今年2月8日建军节和7月27日战胜节70周年后，朝鲜今年第三次举行阅兵式。

分析认为，朝鲜在严重的粮食短缺和军事侦察卫星再次发射失败等不利因素交织下，试图通过阅兵式转换气氛。

俄罗斯虽未派政府官员出席阅兵式，但俄总统普京向金正恩发出了贺电。

中国国家主席习近平也致贺电说，中方愿同朝方一道，加强战略沟通，深化务实合作，推动中朝关系与时俱进，取得更大发展，更好造福两国人民，为维护地区和平稳定与发展繁荣作出更大贡献。

金珠爱宛如“二把手”

阅兵式上，金正恩牵着女儿金珠爱入场，一同坐在主席台中央。在重要的政治活动中，金珠爱坐在父亲旁边尚属首次。

金朱爱在今年2月出席建军节75周年阅兵式时，只是和其他干部一同坐在金正恩后面。

金珠爱此前有约三个多月没露面，8月底再次公开活动后，地位似有擢升。例如，访问海军司令部时，她会和金正恩一起与军队干部一一握手，且在室内举行的政治活动上坐在主席台。

韩国SBS电视新闻指出，金珠爱和父亲一同坐在主席台中央，展现出“二把手”的气派。虽然现阶段说接班人为时过早，但可看出金正恩正为金珠爱积蓄政治力量。