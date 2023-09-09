拥55成员国 非洲联盟加入G20　

（新德里综合电）二十国集团扩大阵容，正式接纳非洲联盟加入，成为永久成员。非洲联盟由55国组成，总人口约14亿，国内生产总值总和为3万亿美元（约4.09万亿新元），这个区域组织加入将使二十国集团更壮大。

二十国集团（G20）首脑峰会星期六（9月9日）在新德里开幕后，东道主印度总理莫迪宣布非洲联盟正式加入，并邀请非洲联盟轮值主席、科摩罗总统阿苏马尼在G20峰会的成员国领导人席位上就座。在非洲联盟加入之前，欧盟是G20中唯一有正式成员资格的区域组织。

非洲联盟是以“受邀国际组织”的身份出席峰会。莫迪今年6月建议让这个非洲区域组织成为G20永久成员，如今这个建议落实，突显了印度的影响力。

莫迪在社交媒体平台X（前称推特）的官方账户上发文说：“这将加强G20，也将增强南方世界的声音。”他还说，非洲联盟让这个经常存在分歧的国际论坛成了“人民的G20”。

分析界普遍认为，莫迪希望通过此次峰会凸显印度的国际实力，以及让印度被视为南方世界的发言人。印度如今也在争取成为联合国安全理事会的常任理事国。

20国领导人通过联合宣言

本次峰会召开前，频传G20成员国会因为无法就俄乌战争的措辞达成共识，而很可能20年来第一次无法发表联合声明。令人意外的是，联合声明最终得以出炉，避开了没能发出联合声明的尴尬。

星期六晚上发表的这份联合声明，没有点明俄罗斯与乌克兰之间的战争，仅表示各国必须避免以武力夺取领土。

声明说：“根据《联合国宪章》，所有国家都必须避免以武力胁迫或动用武力来夺取领土、侵犯任何国家的领土完整、主权或政治独立。”

声明也说，在乌克兰战争中“使用或威胁使用核武器是不被准许的”，并呼吁恢复黑海港口粮食外运协议。

在去年的峇厘岛峰会，东道主印度尼西亚也是在最后一分钟针对俄乌战争的遣词用字争取到各国做出妥协，才得以发出联合声明。

出席本次新德里峰会的德国总理朔尔茨和英国首相苏纳克都形容，联合声明获得通过是个“很好的结果”，对乌克兰的主权和领土完整表达了支持。

不过，乌克兰外交部对各国没有直接点名谴责俄罗斯表示不满，指称“G20没有什么好骄傲的”。

古特雷斯：紧张局势持续升温 互信一再削弱

俄乌战争无疑使世界各国之间的分歧深化了。联合国秘书长古特雷斯就警告，国家之间的分歧持续扩大，使世界面临发生冲突的风险。

古特雷斯星期五（8日）在新德里接受记者采访时表达了他的担忧。“如果我们确实是一个全球大家庭，那我们如今更像是个功能失调的家庭。”

他说：“分歧不断扩大，紧张局势持续升温，互信一再削弱，这些都加剧了分裂的诡谲形势，最终必形成对抗。”

古特雷斯指出，G20成员国在如何协助新兴国家应对气候变化问题上也存在很深的分歧。他警告：“即使是在风平浪静的年头，这种分裂已令人深感担忧，而在我们这个时代，它意味着灾难。”