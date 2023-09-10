摩洛哥60多年来最严重地震 2000多人死伤

（马拉喀什／瓦尔扎扎特综合电）北非国家摩洛哥南部星期五（9月8日）深夜发生7.2级强地震，已知造成至少1037人死亡，1200多人受伤。由于破坏严重，许多建筑倒塌，搜救队争分夺秒地在灾区挖掘，寻找生还者。这是摩洛哥60多年来最严重的地震灾难。

强震发生于8日晚上11时11分（新加坡9日清晨6时11分）。摩洛哥地球物理中心说，震中位于南部城市马拉喀什（Marrakech）西南约71公里处的高阿特拉斯山脉的伊吉尔（Ighil），震源深度为18.5公里。拉巴特、卡萨布兰卡和索维拉等沿海城市都有强烈震感。

据美国地质调查局地震信息网，此次强震发生约19分钟后再发生4.9级余震。

这是摩洛哥自1960年以来伤亡最大的地震。由于灾情最严重的地区在难以到达的山区，因此救援难度更大。初步统计显示，罹难者一半以上在豪兹省（Al-Haouz）和塔鲁丹特省（Taroudant）。摩洛哥皇家武装部队通过社交媒体提醒民众，要保持警惕，因为随时可能出现余震。

33岁的阿卜杜勒哈克在马拉喀什通过电话告诉法新社：“我看到建筑物在移动。”

在距离震中最近的大城市马拉喀什，老城区杰马广场一座清真寺的宣礼塔倒塌。马拉喀什市老城在1985年列入《世界遗产名录》，国际货币基金组织和世界银行今年的年会就定下月初在马拉喀什举行。

灾难深夜来袭后，不敢留在房子内的居民露宿屋外。老城居民贾乌哈里说：“老城区里都是老房子。如果一栋倒塌，会导致其他的也倒塌。”

震中附近村民蒙塔西尔说：“邻居困在废墟下，大伙用村里还可用的办法营救他们。”

搜救队竭力在废墟中挖掘，寻找生还者。国家电视台的画面显示，在马拉喀什以南约40公里的穆莱卜拉欣地区（Moulay Brahim），人们也在为罹难者挖掘坟坑。

当地一家医院外围了约有百多人，多数是来自城外山区的伤者亲属。响应捐血呼吁的民众，也纷纷到捐血站排队。

摩洛哥遭难后，很多国家的政府已经表示要提供援助，包括几个月前也遭遇地震灾难的土耳其。2月初，土耳其南部边区发生强震，近6万人死亡。