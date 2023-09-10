极端高温严重威胁全球燃料供应

（纽约彭博电）今年夏季世界各地爆发的热浪已加剧能源系统面临的困难和挑战，严重威胁全球燃料供应。

继最热的6月之后，7月是全球有记录以来最热的月份。气温高居不下，除了使冷气机用量增加，造成电供需求剧增，也使炼油厂的运作受到干扰，造成汽油涨价、柴油价格增幅高于原油成本。

金融公司麦格理集团（Macquarie Group）说，炎夏导致炼油厂6月和7月的全球石油加工量减少了至少2%。这看起来似乎不太严重，但打击了多年投资不足的炼油系统，以及因乌克兰战争而紧张的石油产品市场。

大宗商品巨头托克集团（Trafigura Group）石油交易联合主管拉科克说：“今年的极端天气影响重大。高温给欧洲和美国的炼油厂带来了大麻烦，停电次数增多，还有更难解决的问题。”

高温导致石油供需失衡

行业顾问FGE估计，欧洲今夏原油加工量比去年同期每天减少70万桶。根据英国石油公司（BP）最新的《世界能源统计年鉴》数据，这个数字约为该地区产量的6%。

FGE炼油总监兼下游主管索亚说，超过一半的下降与高温有关。

重要水道干涸 提高了运输成本

除了影响供应外，气温上升还增加了中东和南亚通常用于发电的燃油的需求。此外，高温也导致莱茵河和巴拿马运河等重要水道干涸，提高了运输成本。

能源分析机构Vortexa亚洲首席分析师黄瑟琳娜（Serena Huang）说，“气温上升限制了炼油厂的运营效率”，而且由于工厂老旧，停电次数也增多。“炼油厂供应或运输受到干扰，肯定会加剧市场不确定性和价格波动。”

相对于炼油厂，极端高温对负荷沉重的电网构成更大的威胁。但高温对燃料市场影响因库存减少而放大，美国包括柴油的中馏分油库存，接近五年季节性低点。

气候变化干扰化石燃料生产

威胁炼油厂运营和燃料价格的，不仅仅是不断上升的气温。

咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）能源、气候和自然资源主管格洛伊斯坦指出，气候变化促使太平洋海水升温，使北半球出现极端反常的冬季，并把北极气旋向南推移，让亚洲北部、欧洲和北美受严冬笼罩。

美国去年12月下旬的严寒天气就是一个例子。摩根大通亚洲能源和化工部门主管王帕斯丽（Parsley Ong）说，在那段时期，炼油厂每天减产约200万桶。

全球正试图摆脱对化石燃料的依赖，同时努力应对气候对化石燃料的影响。炼油厂生产受到气候干扰的次数增加，凸显了挑战的增多。

大宗商品贸易集团贡渥（Gunvor）全球研究与分析主管拉塞尔说：“市场对任何地方、任何意外导致的供应中断都过于敏感。每个人都知道没有B计划。我们没有库存，而且我们在任何地方都没有过剩产能。”