谷歌12日面对反垄断诉讼 历来最严峻法律挑战

（华盛顿法新电）美国科技巨头谷歌将在星期二（9月12日）与美国司法部掀起另一场反垄断诉讼交锋，这是谷歌迄今为止面临最严峻的法律挑战。

美国司法部2020年10月起诉谷歌，指它利用反竞争策略保持或扩大在网络搜索服务领域的垄断地位。这是司法部在特朗普执政期间首次起诉谷歌，也是自上世纪90年代美国政府起诉微软以来最重要的反托拉斯讼案之一。

在未来10周里，谷歌将传召100多名证人，试图说服联邦法院，司法部提起诉讼没有法律依据。

判决对科技平台未来运作影响重大

宾夕法尼亚州立大学法学院教授罗帕卡说：“科技在过去20年取得很大进步，因此本案的结果将对科技平台未来的运作方式产生重大影响。”

谷歌目前是世界上最大的搜索引擎，占据美国搜索引擎市场90%以上的份额，其中大部分来自iPhone和使用谷歌安卓系统的手机。微软曾预计，每在搜索引擎市场上获得1%的份额，就可以产生20亿美元（约27.3亿新元）的收入。

司法部指控谷歌通过与设备制造商、移动运营商和其他公司签订独家合同，使竞争对手没有竞争余地，从而非法建立了在线搜索的主导地位。

谷歌通过每年向苹果、三星、T-Mobile或AT&T等运营商支付数十亿美元，确保其在手机和网络浏览器上的搜索引擎默认状态，并据称保证了其成功，从而损害了Yelp或Expedia等竞争对手的利益。

法院或许会下令拆分谷歌的众多业务作为补救，又或是命令谷歌改革其运营方式。不过，无论法官最终作出什么判决，几乎可以肯定的是双方都会上诉，使这起案件拖延数年。

谷歌在欧洲也面临重大的法律诉讼，该公司因各种反垄断违规行为被罚款超过82亿欧元（约119.9亿新元），不过该公司已对这些判决提出上诉。