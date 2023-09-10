美欧印中东建经济走廊加强互联互通 分析：抗衡中国一带一路

（新德里综合电）美国等多国领导人宣布将合作建立新经济走廊，通过连接中东与南亚的铁路和港口，来加强亚洲、阿拉伯湾和欧洲的互联互通与经济一体化。有分析指，这项雄心勃勃的计划是抗衡中国一带一路项目的举措，可能对南亚、中东与欧洲地缘政治局势产生广泛影响。

美国、沙特阿拉伯、欧洲联盟、印度、阿拉伯联合酋长国、法国、德国和意大利星期六（9月9日）在新德里举行的二十国集团（G20）峰会场边签署谅解备忘录，承诺合作建设印度—中东—欧洲经济走廊（India-Middle East-Europe Economic Corridor，简称IMEC）。

美国白宫的声明说，IMEC的参与国将在未来60天内开会，制定行动计划与时间表。

根据备忘录，IMEC将由连接印度与阿拉伯湾的东部走廊，以及连接阿拉伯湾与欧洲的北部走廊组成。这个计划也包括一条补充现有海上和公路运输线的铁路干线，以提供可靠且具成本效益的跨境船运到铁路运输网络，便于货物和服务在印度、阿联酋、沙特、约旦、以色列，以及欧洲之间流通。

推动中东经济体摆脱对化石燃料依赖

铁路沿线将铺设电力和数据电缆，与输送清洁氢气的管道，这有望推动中东经济体摆脱对化石燃料的依赖。

美国总统拜登形容，这项历史性计划是“真正的大事”，它将连接两个大陆的港口，促进中东稳定、繁荣与一体化。欧盟委员会主席冯德莱恩形容，IMEC不仅仅是一条铁路或电缆，而是“跨越大陆和文明的绿色数码桥梁”。

法国总统马克龙指出，这项协议将为制造业、创新活动和人们提供更多机会。他强调，参与国现在要努力实现计划，确保取得具体成果。

开通后印度欧洲贸易提速达四成

据美国副国安顾问费纳（Jon Finer）介绍，这项计划对涵盖地区的中低收入国家有利，也能让中东在全球商业中发挥关键作用。据估计，IMEC开通后，印度和欧洲之间的贸易将提速达40%。

法新社分析指出，IMEC计划虽以促进贸易为主，但也可能影响地缘政治。目前，拜登政府正积极把美国塑造为发展中国家的替代伙伴和投资者，以制衡中国一带一路倡议的影响力。

华盛顿智库威尔逊中心南亚研究所所长库格曼（Michael Kugelman）认为：“若得到落实，这项旨在抗衡一带一路倡议的计划将改变游戏规则，加强印度和中东之间的联系。”

上海外国语大学中东研究所教授刘中民接受《环球时报》采访时则说，美国或可借这个项目打造一个合作机制，但能起到多大实质性作用要打一个问号。他指出，在基建等领域，波斯湾国家与中国合作已走远走深，美国想在短期内形成对冲是不可能的。

有助中东局势降温解决冲突

IMEC也有助于推进美国在中东地区的目标，包括可能促使以色列与宿敌沙特恢复接触。费纳说，IMEC计划有助中东区域局势降温和解决冲突。

以色列总理内坦亚胡星期六说：“以色列将是这个经济倡议中的中心枢纽。以色列将贡献它所有的能力与经验，致力于使这一项目成为我们历史上最大的合作项目。”内坦亚胡透露，美国数月前就邀请以色列加入，他认为这项计划将“重塑中东面貌”。

这项计划也有望修复美国和沙特的关系，两国关系在美国与伊朗签署核协议和2018年沙特记者卡舒吉遇害后恶化。