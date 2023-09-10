美参谋长联席会议主席：乌军可反攻时间剩45天

（基辅综合电）美国参谋长联席会议主席米利警告，由于恶劣天气即将来临，乌克兰反攻部队今年可能只剩约一个月的行动时间。

米利在英国广播公司（BBC）星期天（9月10日）播出的节目中承认，乌克兰反攻进展较预期慢。但他指出，乌军正“以非常稳定的步伐穿过俄罗斯前线”，激烈的战斗还在继续，现在判断反攻是否失败还为时过早。

米利估计，在恶劣天气妨碍今年剩余时间的地面行动之前，乌军“可能还有30天到45天适宜战斗的天气”。

乌军早前宣布突破俄罗斯在南部的第一道防线。乌国防部情报总局局长布达诺夫星期六（9日）说，随着天气恶化，反攻行动将继续，但“在寒冷天气下战斗会更困难”。

据乌克兰军事情报部门估计，俄罗斯在包括克里米亚半岛在内的乌南和乌东占领区共部署超过42万大军。

乌国防部情报总局代表斯基比茨基星期六在基辅举办的雅尔塔欧洲战略论坛上说，42万兵力是非常“强大”的力量，这还不包括为俄占领区政府提供支持的俄罗斯国民卫队和其他特种部队。

他也称，过去一个月，俄罗斯多次从克里米亚发动无人机，攻击乌克兰的伊兹梅尔港和烈尼港。

乌军反攻南部推进逾一公里

乌军将领星期天说，领导反攻行动的乌军部队在南部前线的塔夫里亚（Tavria）地区推进了超过一公里。

目前，乌军正试图在扎波罗热南部地区推进，以打乱俄军编队，并切断部分敌军与克里米亚的联系。斯基比茨基说：“俄罗斯把克里米亚变成了强大的军事基地。”他指，俄罗斯正积极利用克里米亚为在赫尔松州和扎波罗热州的部队提供人员、军备和武器，克里米亚也被当做导弹发射场。

他称，俄罗斯仍想推进到乌东卢甘斯克州和顿涅茨克州的行政边界，并为达到这个目的而不断在库普扬斯克（Kupyansk）、利曼（Lyman），以及马林卡（Maryinka）附近展开敌对行动。

基辅这栋大楼的玻璃窗在星期天的无人机袭击中被震碎，图为工人在清理满地的玻璃碎片。（路透社）

乌克兰官员说，俄罗斯星期天凌晨向基辅与周边地区发射33架无人机，其中26架被乌军击落。

据路透社报道，基辅的防空警报响了约两个小时，目击者听到至少五次爆炸。基辅市当局说，无人机碎片掉落在市内几个地区，造成一人受伤，但没有导致严重破坏。基辅州州长克拉夫琴科则说，州内有八栋房屋和一处基础设施受损。