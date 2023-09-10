强震夺逾2000人命 摩洛哥灾民达30万

（穆莱卜拉欣综合电）摩洛哥经历数十年来最大地震，灾民已达30万，截至星期天死亡人数剧增至2000多人。拯救队设法进入穷乡僻壤，找寻埋在废墟下的失踪者，死亡人数料将增加。

根据摩洛哥内政部星期天（9月10日）发布的最新数据，地震已造成至少2012人死亡，2059人受伤，其中1404人伤势严重。

震中所在的豪兹省（Al-Haouz）死亡人数最多，达1293人。其次是塔鲁丹特省（Taroudant），有452人死亡。摩洛哥国王穆罕默德六世星期六（9日）宣布全国哀悼三天。

强震星期五（8日）深夜来袭，摩洛哥地球物理中心说震级达7.2级，但美国地质调查局定在6.8级。震中位于摩南部旅游城市马拉喀什（Marrakech）西南约71公里处、高阿特拉斯山脉（High Atlas）的伊吉尔村（Ighil）。

地震恐怕已经摧毁了震中山区所有村庄，军队和紧急服务人员已赶往这些偏远山村施援，相信有许多村民受困在倒塌的泥砖房废墟下。

灾民露宿街头 生活物资短缺

在马拉喀什以南约40公里处的穆莱卜拉欣村（Moulay Brahim） ，村民徒手从废墟中挖出遇难者。一位村民说：“我们失去了房子和亲人。我们已经幕天席地两天。没有食物，没有水，也没有电。”

马拉喀什西南60公里处的塔菲加特村（Tafeghaghte）也几乎被地震摧毁，只剩下寥寥几座建筑物没有坍塌。

在马拉喀什这个通常熙熙攘攘的旅游胜地，许多居民连续两个晚上露宿街头。居民萨提尔说，他们睡在室外是因为担心房屋倒塌。“我们的房子有裂痕，其他人的房子毁了，像我女儿的房子就被夷为平地。”

许多民众星期天纷纷前往马拉喀什医院捐血以救助伤者。

世界卫生组织说，地震灾民超过30万人。红十字会说，灾区重建可能需时数年。

摩洛哥政府已采取紧急措施应对这场灾难，包括派出更多搜救队伍，以及为灾民提供饮用水、食物、帐篷和毯子。

法国、以色列、意大利、西班牙、美国等国纷纷向摩洛哥伸出援手，表明一旦摩洛哥发出正式的请求，他们就能派遣人员和救援物资前往灾区。

马拉喀什原本定于10月9日主办国际货币基金组织（IMF）和世界银行的年会。暂时不清楚会议是否会更换地点举行。