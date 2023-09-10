涉间谍罪英议会研究员落网 苏纳克对李强表担忧

（伦敦／北京综合电）继两名男子因涉嫌间谍行为在英国被捕后，首相苏纳克在印度新德里G20峰会场边与中国总理李强会面时，对中国干预英国民主表达“显著担忧”。

英国警方星期六（9月9日）通报，他们在今年3月以涉嫌触犯《1911年官方机密法令》第1条规定为由，逮捕了两名男子。

嫌疑英议会研究员 曾与安全部长图根哈特有接触

据《星期日泰晤士报》报道，其中一名20来岁的嫌疑人是英国议会的研究员，被怀疑为中国从事间谍活动。他是英国人，从事国际政策研究、经营与北京的关系，此前曾在中国工作过。

苏纳克对媒体称，对于正在进行的调查，他能说的有限，但他已向李强表示“对任何干涉英国议会民主的行为的强烈关注，这显然是不可接受的”。

据报道，上述嫌疑人在担任议会研究员期间曾与执政党保守党的议员有过接触，其中包括安全部长图根哈特和下议院外交事务委员会主席卡恩斯。

如果证据确凿，这将是英国议会中涉及敌对国家的最严重的安全漏洞之一。

英国国内情报机构军情五处去年指控，一名名叫克里斯蒂娜·李的中国政府女特工“代表中国共产党从事政治干预活动，与议会成员接触”。

今年7月，下议院情报与安全委员会声称，中国正“大量且具攻击性地”瞄准英国，而英国政府没有“资源、专业技能或知识”来应对这一问题。

针对李强苏纳克会面 北京报道未提间谍指控

另一方面，中国政府公布的李强与苏纳克会面报道未提及间谍指控，而是表示中国欢迎英国继续拓展对华务实合作，愿同英国深化贸易、投资、绿色发展、人文科技等领域合作。李强也称：“双方应当妥善处理分歧问题。”