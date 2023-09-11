IMF总裁：印度—中东—欧洲经济走廊不应排除任何国家

（新德里综合讯）国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃说，美国主导创建的印度—中东—欧洲经济走廊应本着全球经济一体化的精神，为所有的人谋求利益，而不应排除任何国家。

格奥尔基耶娃星期天（9月10日）在新德里说：“如果我们希望贸易成为增长引擎，那就必须创造经济走廊和机遇。”

她在二十国集团（G20）领导人峰会场边接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时强调：“重要的是，做这件事必须是为了所有人的利益，而不是为了排除其他人。为了这个意义，我鼓励所有国家，本着经济一体化的精神互相合作。”

美国、沙特阿拉伯、欧盟、印度、阿联酋、法国、德国和意大利星期六（9日）宣布将合作建设印度—中东—欧洲经济走廊（IMEC），目的是把印度、欧盟和中东的铁路和海上路线连接起来，加强亚洲、阿拉伯湾和欧洲的互联互通。

在全球供应链随着地缘政治局势不断变化而调整之际，这项计划被视为是要遏制中国在中东地区的影响力，以及中国的“一带一路”倡议。 然而，全球经济的碎片化限制了贸易增长，目前全球贸易增长已落后于经济增长。

格奥尔基耶娃指出，冠病疫情和俄乌战争带来的教训是，全球供应链有待加强，也必须进一步多元化，互联互通至关重要。“对基础设施连通性的投资越多，国家间的贸易平台就越多，对相关国家和世界经济也就越有利，因为运输、通讯和贸易联系的扩大会产生积极的溢出效应。”

IMEC参与国两个月内制定计划 尚未决定是否与伊朗合作

IMEC项目参与国将在未来两个月内开会，制定行动计划。目前不清楚它们是否打算与地处印度和中东之间的伊朗合作；若绕过伊朗，新走廊就得经过阿富汗和俄罗斯。这项计划也无法缺少印度死对头巴基斯坦的参与，才可以通过铁路把印度和以西地区连接起来。

G20在峰会的联合声明中承诺，要通过促进公平增长及加强宏观经济与财政稳定，来保护世界上最脆弱的群体。印度莫迪政府则表明，在担任G20轮值主席国的这一年里，它的重点是提升全球南方国家在G20议程中的地位。这些议程包括多边银行改革，并包含建立主权债务重组的全球框架。

印度任轮值主席国的这一年里，G20的讨论主要围绕多边机构向发展中国家提供更多贷款、改革国际债务架构、监管加密货币，以及充满未知数的地缘政治如何影响粮食和能源安全。

IMF警告，全球在经历一系列重大冲击后，经济复苏缓慢且不均。面对通胀率居高不下、高利率和日益分化的经济形势，目前中期增长前景是数十年来最疲弱的。格奥尔基耶娃在G20峰会于星期天落幕后发声明，呼吁成员国加强“全球金融安全网”。

“G20成员须以身作则，通过支持巩固多边开发银行，兑现每年提供1000亿美元气候融资的承诺……各国也须动员国内资源来资助和管理绿色转型进程，这可通过税务改革、有效和高效的公共支出、强大的财政机构和深厚的地方债务市场。”

她指出：“为了使全球经济在更易受冲击的世界中更坚挺且具有韧性，在今年内对增加IMF配额资源达成协议至关重要。这将确保IMF通过‘减贫和增长信托基金’，拥有为最贫穷国家提供免利息支持所需的资金。”

对各成员国的配额是IMF的主要资金来源，每一国的份额大致反映了它在世界经济中的相对地位。IMF正在进行至少每五年一次的配额总检查。