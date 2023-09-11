摩洛哥地震搜救行动持续 外国救援队已启程协助

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更新 / 2023年9月11日 11:37 PM
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发布 / 2023年9月11日 8:37 PM
摩洛哥中部阿米兹米兹附近的伊米恩塔拉村民宅被强震摧毁如同废墟，一对夫妇悲从中来相拥而哭。（法新社）
摩洛哥中部阿米兹米兹附近的伊米恩塔拉村民宅被强震摧毁如同废墟，一对夫妇悲从中来相拥而哭。（法新社）

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（穆莱卜拉欣综合电）摩洛哥地震的死亡人数星期一（9月11日）上升到2681人，2500多人受伤，搜救行动仍持续，外国救援队已启程前往摩洛哥协助展开救援。

许多人在露天度过了第三个夜晚。救灾人员面临的挑战是如何到达旅游城市马拉喀什（Marrakech）高阿特拉斯地区受灾最严重的村庄。高阿特拉斯地区是一个崎岖的山脉，居民点往往地处偏远，许多房屋已经倒塌。在马拉喀什以南40公里的穆莱卜拉欣村，居民徒手从废墟中挖出亲友的遗体。

摩洛哥政府星期天（10日）说，已为地震灾民设立了一个基金。政府正在加强搜救队伍，提供饮用水，分发食品、帐篷和毯子。世界卫生组织称，灾民已达30多万人。

摩洛哥内政部说，他们暂时只能接受西班牙、英国、卡塔尔和阿联酋这四个国家提供的援助，并称救援行动若缺乏协调将适得其反。

西班牙国防部说，已派遣86名救援人员和八只搜救犬到摩洛哥。美国和法国也表明，随时准备为摩洛哥提供所需支援。

摩洛哥民众纷纷前往医院捐血以拯救伤者，许多人也动员起来，自掏腰包购买食品分发给灾民。

修复地震造成的破坏或需数年

这是自1960年以来，摩洛哥发生的死亡人数最多的地震。震级高、震源浅、余震多是造成人员伤亡惨重的关键。红十字会说，修复地震造成的破坏可能需要数年时间。

此外，许多居民住在用石头和砖瓦砌成的房屋中，房屋抗震性差，震后交通和通信也受阻，导致一些受灾地区在地震发生隔天才展开救援。

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