摩洛哥地震搜救行动持续 外国救援队已启程协助

（穆莱卜拉欣综合电）摩洛哥地震的死亡人数星期一（9月11日）上升到2681人，2500多人受伤，搜救行动仍持续，外国救援队已启程前往摩洛哥协助展开救援。

许多人在露天度过了第三个夜晚。救灾人员面临的挑战是如何到达旅游城市马拉喀什（Marrakech）高阿特拉斯地区受灾最严重的村庄。高阿特拉斯地区是一个崎岖的山脉，居民点往往地处偏远，许多房屋已经倒塌。在马拉喀什以南40公里的穆莱卜拉欣村，居民徒手从废墟中挖出亲友的遗体。

摩洛哥政府星期天（10日）说，已为地震灾民设立了一个基金。政府正在加强搜救队伍，提供饮用水，分发食品、帐篷和毯子。世界卫生组织称，灾民已达30多万人。

摩洛哥内政部说，他们暂时只能接受西班牙、英国、卡塔尔和阿联酋这四个国家提供的援助，并称救援行动若缺乏协调将适得其反。

西班牙国防部说，已派遣86名救援人员和八只搜救犬到摩洛哥。美国和法国也表明，随时准备为摩洛哥提供所需支援。

摩洛哥民众纷纷前往医院捐血以拯救伤者，许多人也动员起来，自掏腰包购买食品分发给灾民。

修复地震造成的破坏或需数年

这是自1960年以来，摩洛哥发生的死亡人数最多的地震。震级高、震源浅、余震多是造成人员伤亡惨重的关键。红十字会说，修复地震造成的破坏可能需要数年时间。

此外，许多居民住在用石头和砖瓦砌成的房屋中，房屋抗震性差，震后交通和通信也受阻，导致一些受灾地区在地震发生隔天才展开救援。